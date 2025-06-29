الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية: نأمل وقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوعين

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إننا نأمل في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوعين وأن مسألة إدارة غزة يجب أن تكون للسلطة الفلسطينية.

وأوضح خلال حوار له مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون، أن هناك خلافات على إدارة دولية فى غزة، مشيرا إلى أن كل الأفكار قابلة للتطبيق وبالطبع يشارك فيها قوات عربية ولكن تكون لفترة انتقالية.

 

وشدد على أنه لابديل عن إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر تعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية.

 

وأوضح أن المجتمع الدولى يتحدث بأغلبية عن حل الدولتين ومصر تتحدث عن تجسيد الدولة الفلسطينية كى لا يكون لإسرائيل حق الفيتو فى حل الدولتين. 

 

واوضح ان هناك ازدواجية فجة في تطبيق المعايير وأن هناك دولة ترى نفسها فوق القانون.

 

وبشان المصالح الفلسطينية الفلسطينية، قال القضية الفلسطينية أمام مفترق طرق تكون أو لا تكون ولابد من مصالحة فلسطينية فلسطينية ولابد من توفر إرادة سياسية، مشددا على انه لابد من إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصلحة الفصائلية.

 

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