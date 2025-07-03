الأهلي يبدأ حملة غربلة بصفوف الفريق، الاستغناء عن الساعي للمصري، نيدفيد يقترب من سيراميكا، دراسة العروض المقدمة لـ كريستو ورضا سليم لحسم مصيرهما

بدأ النادي الأهلي رحلة إعادة ترتيب أوراقه، بحثا عن قائمة متكاملة استعداد للمنافسات المقرر أن يشارك بها المارد الأحمر خلال منافسات الموسم المقبل.

إدارة الأحمراء، بالتعاون مع المدير الفني ريبييرو، وضعت ملف الراحلين على الطاولة، وبدأت بالفعل في تقييم الأداء وتحديد مصير بعض الأسماء أصبحت خارج الحسابات، بينما ينتظر البعض الآخر تقريرا قد يحمل خبر النهاية.

لم تعد فرص البقاء متاحة أمام عدد من اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الأهلي فنيا، بعدما فشلو في أقناع ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي.

الساعي يشد الرحال إلي المصري البورسعيدي

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن رحيل عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي المصري البورسيعدي، بعد التواصل لإتفاق بين الطرفين.

وتوصل الطرفان لاتفاق يفيد بانتقال اللاعب لصفوف المصري خلال الانتقالات الصيفية الجارية مقابل مبلغ مالي قد يصل إلي 50 مليون جنيه.

كما عرض مسئولو المصري خدمات أحمد عيد ظهير أيمن الفريق علي النادي الأهلي، ضمن الصفقة في حال احتياج الأحمر للاعب، لكن ينتظر مسئولو القلعة الحمراء الرأي الفني لـ خوسيه ريبييرو المدير الفني في الصفقة.

الأهلي يستعد لفسخ عقد كريم نيدفيد

استقر الرأي داخل الأهلي على توجيه الشكر إلى كريم نيدفيد لاعب الفريق، وفسخ التعاقد معه بالتراضي تقديرا لمشوار اللاعب.

وقالت مصادر: نيدفيد يرفض الإعارة، ويرغب في الاستمرار أو منحه حق تقرير المصير.

وأضافت أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات بين اللاعب ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وهناك اتجاه قوي لرحيل اللاعب بالتراضي إلى نادي سيراميكا.

موقفه الأهلي من استمرار كريستو

قال محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي: إن التونسي كريستو، لاعب الفريق، الذي انتهت إعارته إلى نادي الصفاقسي، تلقى عرضًا للانتقال إلى نادي النجم الساحلي.

وأشار يوسف إلى انه جار التفاوض بهذا الخصوص لحسم الأمر، وهناك اتجاه لتلبية رغبة اللاعب بالعودة إلى ناديه السابق النجم الساحلي.

دارسة العروض المقدمة لرضا سليم استعداد لرحيله

قال محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إن رضا سليم لاعب فريق الكرة بالنادي والعائد من الإصابة تلقى العديد من العروض المحلية للشراء والإعارة في الموسم الجديد.

وأشار يوسف إلى أنه جار بحث الأمر بما يتماشى مع الرؤية الفنية للفريق ومصلحة اللاعب في نفس الوقت.

أحمد رضا يقترب من الرحيل عن الأهلي

اقترب أحمد رضا لاعب النادي الأهلي للخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان أحمد رضا انضم إلى صفوف الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الماضي قادما من صفوف بتروجيت، حيث شارك اللاعب بالفعل في بعض المباريات تحت قيادة مارسيل كولر، المدير الفني السابق للاحمر، وظهر بمستوي فني جيد في بدايته مع الفريق.

لكن سرعان ما ابتعد رضا عن الواجهة رفقة كولر، كما لم يظهر بشكل منتظم خلال فترة المدرب المؤقت عماد النحاس، ثم استمر غيابه بعد تولي ريبيرو المهمة رسميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.