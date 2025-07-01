الأهلي يستعد للإعلان عن رحيل هذا اللاعب

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن رحيل عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي المصري البورسيعدي، بعد التواصل لإتفاق بين الطرفين.

وتوصل الطرفان لاتفاق يفيد بانتقال اللاعب لصفوف المصري خلال الانتقالات الصيفية الجارية مقابل مبلغ مالي قد يصل إلي 50 مليون جنيه.

كما عرض مسئولو المصري خدمات أحمد عيد ظهير أيمن الفريق علي النادي الأهلي، ضمن الصفقة في حال احتياج الأحمر للاعب، لكن ينتظر مسئولو القلعة الحمراء الرأي الفني لـ خوسيه ريبييرو المدير الفني في الصفقة.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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