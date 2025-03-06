منها الزبادي والأرز، أطعمة لتقليل أعراض قرحة المعدة في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك، يواجه مرضى قرحة المعدة تحديًا في تنظيم وجباتهم الغذائية بما يتناسب مع حالتهم الصحية. لذا، نستعرض في التقرير التالي مجموعة من التوصيات الغذائية لضمان صيام آمن وصحي.

أطعمة لمرضي قرحة المعدة في رمضان

الألياف الغذائية

تعتبر الألياف من العناصر الأساسية لتخفيف أعراض قرحة المعدة، حيث تساعد في تقليل حموضة المعدة وتخفيف الألم والانتفاخ، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

مصادر غنية بالألياف: الشوفان، التفاح، الكمثرى، الخضروات الورقية

البروبيوتيك

يعزز البروبيوتيك صحة الجهاز الهضمي وتساهم في تقليل أعراض عدوى جرثومة المعدة.

مصادر غنية بالبروبيوتيك: الزبادي.

فواكه وخضروات غير حمضية

تعد الفواكه والخضروات غير الحمضية خيارًا ممتازًا لمرضى قرحة المعدة، حيث لا تزيد من حموضة المعدة، منها الموز، البطيخ، الجزر، البطاطس.

بروتينات خفيفة

يُنصح بتناول البروتينات الخفيفة لتجنب إجهاد المعدة، مثل الدجاج المشوي أو المسلوق، الأسماك المشوية.

حبوب كاملة

توفر الحبوب الكاملة الطاقة اللازمة للجسم دون التسبب في تهيج المعدة، ومنها الأرز البني، الخبز الأسمر.

نصائح لمرضي قرحة المعدة على الافطار

البدء بتناول التمر وشرب الماء: يساعد ذلك في تهيئة المعدة لاستقبال الطعام.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة والتوابل القوية: تزيد هذه الأطعمة من حموضة المعدة وتسبب تهيجها.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: يساعد ذلك في تخفيف العبء على المعدة.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا: يساعد ذلك في تسهيل عملية الهضم.

تجنب شرب المشروبات الغازية والعصائر الحمضية: تزيد هذه المشروبات من حموضة المعدة.

شرب كميات كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور: يساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة الجسم وتخفيف حموضة المعدة.

تجنب النوم مباشرة بعد تناول الإفطار: يساعد ذلك في منع ارتجاع المريء.

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