أسباب التهاب الأذن الوسطى، و6 أعراض للإصابة بالمرض

أسباب التهاب الأذن الوسطى، التهاب الأذن الوسطى من أكثر الأمراض شيوعا، خاصة بين الأطفال، لكنه لا يستثني الكبار أيضا.

ماهو التهاب الأذن الوسطى؟

وقالت وزارة الصحة: إن التهاب الأذن الوسطى حالة تحدث نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية تؤثر على الأذن الوسطى، وهي الفراغ المملوء بالهواء خلف طبلة الأذن الذي يحتوي على عظام الأذن الصغيرة.

أسباب التهاب الأذن الوسطى

أكدت وزارة الصحة ان أسباب التهاب الأذن الوسطى تشمل حدوث التهاب عادة نتيجة عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، مثل الزكام أو الإنفلونزا، حيث تنتقل العدوى إلى الأذن عبر قناة استاكيوس، ما يؤدي إلى تراكم السوائل خلف طبلة الأذن، مما يسبب الألم والضغط.

أوضحت وجود عدد العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة منها:

ضعف المناعة

الإصابة المتكررة بنزلات البرد

التدخين السلبي خاصة عند الأطفال

الحساسية الموسمية

استخدام اللهاية أي التيتينة بكثرة عند الرضع

أعراض التهاب الأذن الوسطى



أشارت وزارة الصحة ان أعراض التهاب الأذن الوسطى تتفاوت حسب العمر وشدة الحالة، وأبرزها:

ألم في الأذن خاصة عند الاستلقاء

صعوبة في السمع

خروج إفرازات من الأذن

ارتفاع في درجة الحرارة

بكاء غير مفسّر لدى الرضع

صعوبة في النوم أو اضطرابات النوم



أنواع التهاب الأذن الوسطى

كشفت عن وجود أنواع لالتهاب الأذن الوسطى تتضمن:

1. الحاد: يظهر فجأة ويترافق مع أعراض واضحة مثل الحمى والألم.



2. الالتهاب المصحوب بانصباب: تراكم السوائل دون وجود عدوى نشطة، وقد لا تظهر أعراض واضحة.



3. المزمن: عدوى متكررة أو طويلة الأمد قد تؤدي إلى ثقب في طبلة الأذن أو فقدان دائم للسمع.

التهاب الأذن الوسطى

طرق التشخيص لالتهاب الأذن الوسطى

أكدت أن طرق تشخيص التهاب الأذن الوسطى تعتمد على الفحص السريري باستخدام جهاز الأوتوسكوب لمراقبة طبلة الأذن، وقد يطلب أحيانًا إجراء اختبارات سمعية أو فحص قياس الضغط داخل الأذن.

علاج التهاب الأذن الوسطى

أكدت ان علاج التهاب الأذن الوسطى يتضمن في الحالات البسيطة: يكتفى بالمراقبة وتسكين الألم باستخدام مسكنات مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

في حالات العدوى البكتيرية: توصف مضادات حيوية مثل الأموكسيسيلين.

في الالتهابات المزمنة أو المتكررة: قد يتطلب الأمر تركيب أنابيب تهوية في الأذن لتصريف السوائل.

وتتضمن طرق الوقاية من التهاب الأذن الوسطى:

غسل اليدين بانتظام لتجنب العدوى

الرضاعة الطبيعية خلال الشهور الستة الأولى من عمر الطفل

تجنب التدخين داخل المنزل

التطعيم ضد الإنفلونزا والالتهاب الرئوي





حذرت وزارة الصحة أنه رغم أن التهاب الأذن الوسطى من الأمراض الشائعة، إلا أن إهماله قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها فقدان السمع الدائم أو تأخر الكلام عند الأطفال، مؤكدة أهمية التشخيص المبكر والعلاج المناسب للحفاظ على صحة الأذن وسلامة السمع.

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