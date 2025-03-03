الإثنين 03 مارس 2025
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صحة ومرأة

قرحة المعدة، الأعراض والأسباب وطرق العلاج والوقاية

قرحة المعدة، فيتو
قرحة المعدة، فيتو

قرحة المعدة، أو القرحة الهضمية، هي عبارة عن تقرحات مؤلمة تتشكل في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر)، وتنتج هذه القرح عن تآكل في الطبقة المخاطية الواقية التي تحمي هذه الأعضاء من تأثيرات حمض المعدة القوي.

  تفرز المعدة بشكل طبيعي حمضًا قويًا ضروريًا لهضم الطعام وقتل البكتيريا الضارة، ولحماية نفسها من هذا الحمض، تفرز المعدة أيضًا طبقة سميكة من المخاط، ومع ذلك، عندما يحدث خلل في هذا التوازن، مثل زيادة إفراز الحمض أو ضعف الطبقة المخاطية، يمكن للحمض أن يتآكل في الأنسجة الحساسة، مما يؤدي إلى ظهور القرحة، وفقًا لموقع “medical news today” الطبي.

أعراض قرحة المعدة 

ألم حارق أو قضم في البطن

غالبًا ما يكون هذا الألم في الجزء العلوي الأوسط من البطن، وقد يزداد سوءًا بين الوجبات أو في الليل.

قد يخف الألم مؤقتًا بعد تناول الطعام أو تناول مضادات الحموضة.

عسر الهضم

يشمل أعراضًا مثل الانتفاخ، التجشؤ، والشعور بالامتلاء، وقد يترافق مع حرقة في المعدة.

أعراض أخرى

الغثيان والقيء (قد يكون القيء دمويًا في حالات القرحة النازفة).

فقدان الوزن غير المبرر.

فقدان الشهية

براز داكن أو أسود (دلالة على نزيف داخلي).

الشعور بالتعب والارهاق.

أسباب قرحة المعدة 

بكتيريا الملوية البوابية (H. pylori) هي السبب الأكثر شيوعًا للقرحة الهضمية، وتنتقل هذه البكتيريا غالبًا عن طريق الطعام أو الماء الملوثة.

بينما تسبب الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين، تهيجًا في بطانة المعدة وزيادة إفراز الحمض.

عوامل الخطر الإضافية

التدخين: يزيد من خطر الإصابة بالقرحة ويعيق عملية الشفاء.

الكحول: يمكن أن يهيج بطانة المعدة ويزيد من إفراز الحمض.

الإجهاد: قد يزيد من إفراز الحمض ويؤثر على الجهاز المناعي.

الوراثة: قد يكون هناك استعداد وراثي للإصابة بالقرحة.

العمر: كبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بالقرحة.

علاج قرحة المعدة 

المضادات الحيوية: للقضاء على بكتيريا الملوية البوابية.

مثبطات مضخة البروتون (PPIs): لتقليل إفراز حمض المعدة.

حاصرات مستقبلات H2: لتقليل إفراز حمض المعدة

 مضادات الحموضة: لتخفيف الأعراض بشكل مؤقت.

أدوية حماية بطانة المعدة.

طرق الوقاية من قرحة المعدة 

غسل اليدين بانتظام: لتقليل خطر الإصابة ببكتيريا الملوية البوابية.

تناول الطعام المطبوخ جيدًا: لتجنب العدوى.

تجنب الاستخدام المفرط لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية: واستخدامها فقط تحت إشراف الطبيب.

الإقلاع عن التدخين والكحول.

إدارة الإجهاد: من خلال ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء.

اتباع نظام غذائي صحي: غني بالفواكه والخضروات والألياف.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب التواصل مع للطبيب في حالة كان المريض يعاني من ألم مستمر في البطن، او كان لديه قيء دموي أو براز داكن.

او إذا كان يعاني من فقدان الوزن غير المبرر.

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