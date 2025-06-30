الإثنين 30 يونيو 2025
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صحة ومرأة

أعراض الروماتيزم عند النساء، ولماذا المرض أكثر انتشارا عند السيدات؟

أعراض الروماتيزم
أعراض الروماتيزم عند النساء

اعراض الروماتيزم عند النساء، الروماتيزم، أو مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تهاجم فيها خلايا الجسم المفاصل عن طريق الخطأ.

مرض الروماتيزم عند النساء 

 

 وقالت وزارة الصحة أن مرض الروماتيزم عند النساء يسبب التهابات وألما وتيبسا في المفاصل.

 وأكدت وزارة الصحة أن الروماتيزم أكثر شيوعا بين النساء، حيث تشير الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة به بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالرجال.

أعراض الروماتيزم عند النساء

مرض الروماتويد
مرض الروماتويد

كشفت وزارة الصحة عن أبرز أعراض الروماتيزم عند النساء منها:

1. ألم وتورم في المفاصل: تبدأ الأعراض في المفاصل الصغيرة مثل مفاصل الأصابع واليدين، وتشعر المرأة بتيبس في الصباح يستمر لأكثر من ساعة، خاصة في مفاصل اليدين والمعصمين والركبتين.


2. تيبس صباحي مزعج

من العلامات المميزة لالتهاب المفاصل الروماتويدي التي تصيب النساء هو الشعور بتصلب المفاصل عند الاستيقاظ، مما يصعب القيام بالمهام الصباحية.


3. الإرهاق المزمن

 تشعر كثير من النساء المصابات بإجهاد مستمر وتعب حتى مع بذل مجهود بسيط، نتيجة النشاط الالتهابي داخل الجسم.


4. ارتفاع طفيف في درجة الحرارة

 قد يصاحب المرض ارتفاع بسيط في الحرارة بسبب الالتهاب النشط داخل المفاصل.


5. فقدان الوزن غير المبرر

 تعاني بعض النساء من نقصان الوزن بدون سبب واضح، وذلك بسبب النشاط المزمن للجهاز المناعي.


6. أعراض غير مفصلية

في بعض الحالات، يمكن أن يؤثر الروماتيزم على أجزاء أخرى من الجسم مثل العينين التهاب القزحية الجلد، الرئتين، وحتى القلب.


7. تشوه المفاصل مع مرور الوقت

 إذا لم يشخص الروماتيزم مبكرًا ويعالج، قد يؤدي إلى تشوه في شكل المفاصل وفقدان القدرة على الحركة.

 

لماذا النساء أكثر عرضة للروماتيزم؟

اكدت وزارة الصحة أنه ترتبط هذه الظاهرة بالهرمونات الأنثوية، وخاصة هرمون الإستروجين، الذي يعتقد أنه يلعب دورًا في تنشيط الجهاز المناعي، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مناعية مثل الروماتيزم.

أهمية التشخيص المبكر لمرض الروماتيزم 

 

أوضحت وزارة الصحة أن  التشخيص المبكر لمرض الروماتيزم يساعد في الوقاية من المضاعفات، حيث يمكن من خلال العلاج المبكر تقليل الأعراض، والحد من تطور المرض، والحفاظ على جودة حياة المريضة.

 

ووجهت وزارة الصحة نصائح للسيدات في حالة المعاناة من ألم مفاصل متكرر أو تيبس صباحي لفترة تزيد عن بضعة أسابيع، لا يجب تجاهل الأعراض ويجب اللجوء طبيب الروماتيزم لإجراء الفحوصات اللازمة، مثل تحليل الـ CRP وRF وAnti-CCP، مع الفحص الإكلينيكي.

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وأوضحت وزارة الصحة ان مرض الروماتيزم مرض مزمن، لكنه قابل للسيطرة عليه بالعلاج المبكر والمتابعة الطبية الدقيقة.

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