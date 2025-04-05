السبت 05 أبريل 2025
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صحة ومرأة

منها عسر الهضم والغثيان، أعراض ومضاعفات قرحة المعدة

قرحة المعدة، فيتو
قرحة المعدة، فيتو

تعد قرحة المعدة، أو القرحة الهضمية، من الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، وتتسبب في تقرحات مفتوحة في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر). 

وتتراوح أعراضها بين الألم الحارق في المعدة وعدم ظهور أي أعراض على الإطلاق، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطرة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الأسباب الرئيسية لقرحة المعدة

بكتيريا الملوية البوابية (H. pylori)

 تعد هذه البكتيريا السبب الأكثر شيوعًا لـقرحة المعدة، حيث تعيش في الطبقة المخاطية التي تحمي بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة.

ويمكن أن تنتقل هذه البكتيريا من شخص إلى آخر عن طريق المخالطة اللصيقة أو عن طريق الطعام والماء الملوثين.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)

الاستخدام المنتظم لمسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين، يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

تتسبب هذه الأدوية في تآكل بطانة المعدة، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف بفعل حمض المعدة

عوامل أخرى للإصابة بقرحة المعدة

زيادة إفراز حمض المعدة، والذي قد ينتج عن عوامل وراثية، أو التدخين، أو التوتر، أو بعض الأطعمة.

متلازمة زولينجر إليسون، وهي حالة نادرة تسبب زيادة في إنتاج حمض المعدة.

 

أعراض قرحة المعدة

الألم الحارق 

ألم حارق أو قارض في منتصف البطن، يزداد سوءًا بين الوجبات أو في الليل.

قد يخف الألم مؤقتًا بتناول الطعام أو مضادات الحموضة.

عسر الهضم

انتفاخ، تجشؤ، شعور بالامتلاء.

أعراض أخرى

غثيان وقيء.

فقدان الوزن غير المبرر.

براز دموي أو أسود اللون.

قيء دموي.

في بعض الحالات، قد لا تظهر أي أعراض.

 

عوامل الخطر للإصابة بقرحة المعدة

التدخين.

تناول الكحول بكثرة.

الاستخدام المنتظم لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

العمر فوق 60 عامًا.

استخدام الستيرويدات بكثرة.

فرط كالسيوم الدم.

التاريخ العائلي للإصابة بقرحة المعدة.

 

علاج قرحة المعدة

أدوية لتقليل حمض المعدة (مثبطات مضخة البروتون، مضادات مستقبلات الهيستامين H2، مضادات الحموضة).

مضادات حيوية للقضاء على بكتيريا الملوية البوابية.

في حالات نادرة، قد تكون الجراحة ضرورية.

الوقاية من قرحة المعدة

تجنب التدخين وتناول الكحول بكثرة.

استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بحذر وتحت إشراف الطبيب.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والألياف.

التقليل من الإجهاد والتوتر.

 

مضاعفات قرحة المعدة

النزيف الداخلي.

انثقاب المعدة.

انسداد مخرج المعدة.

من المهم استشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض تدل على قرحة المعدة، لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين وتجنب المضاعفات.

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