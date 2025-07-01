اليوم، بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، فتح باب التقديم والقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية (العادية – النموذجية) والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي / 2025 – 2026 م.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول من المرحلة الابتدائية بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد، يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، حتى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

ويُشترط لقبول المتقدمين أن يكون سن الطفل في 1 أكتوبر 2025 كالتالي:

- لمرحلة رياض الأطفال: من 4 سنوات إلى أقل من 6 سنوات بيوم واحد.

- للصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات إلى أقل من 9 سنوات.



وحرصًا على تيسير الإجراءات على أولياء الأمور، أتاح قطاع المعاهد الأزهرية إمكانية الوصول إلى رابط التسجيل الإلكتروني بسهولة عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بما يتيح سرعة التقديم دون الحاجة إلى التوجه للمقار التعليمية.



وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن فتح باب التقديم الإلكتروني يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تطوير منظومة التعليم الأزهري وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويعكس توجهات الأزهر نحو التحديث المستمر بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.



وأضاف أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي اهتمامًا بالغًا بمرحلة رياض الأطفال باعتبارها اللبنة الأولى في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته العقلية والوجدانية، مؤكدًا أن المناهج التعليمية في هذه المرحلة صُممت بعناية لتغرس في نفوس الأطفال القيم الأخلاقية والوسطية والاعتدال، وتُعزز من مهارات التفكير والإبداع لديهم، بما ينسجم مع رسالة الأزهر الشريف في إعداد أجيال قادرة على المساهمة الإيجابية في المجتمع.

طريقة التقديم لرياض الأطفال بالأزهر 2025-2026 إلكترونيًّا

يتم التقديم من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، فور تفعيل رابط التسجيل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط

التوجه إلى قسم "خدمات الأزهر الشريف".

اختيار "تقديم رياض الأطفال 2025-2026" من الخدمات المتاحة.

ملء استمارة البيانات الخاصة بالطفل وولي الأمر بدقة.

حفظ البيانات وطباعتها بعد إتمام التسجيل بنجاح.

الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل:

أصل شهادة الميلاد الإلكترونية (كمبيوتر) للطفل.

عدد 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

صورة البطاقة الصحية، مع الأصل للاطلاع فقط.

تقرير طبي من التأمين الصحي يثبت سلامة الطفل من أي أمراض معدية.

نسخ من بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو تليفون أرضي) لإثبات محل الإقامة.

شراء الدمغات التعليمية والصحية من مكاتب البريد وإرفاقها مع الملف.

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