بدء التقديم في المعاهد الأزهرية غدًا.. تحديد 4 سنوات لـ رياض الأطفال و6 للصف الأول الابتدائي.. تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور.. "فيتو" تنشر الرابط والأوراق المطلوبة

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لفتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول من المرحلة الابتدائية بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد، وذلك اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط.



سن القبول الطلاب في المعاهد الأزهرية

ويُشترط لقبول المتقدمين أن يكون سن الطفل في 1 أكتوبر 2025 كالتالي:

- لمرحلة رياض الأطفال: من 4 سنوات إلى أقل من 6 سنوات بيوم واحد.

- للصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات إلى أقل من 9 سنوات.

وحرصًا على تيسير الإجراءات على أولياء الأمور، أتاح قطاع المعاهد الأزهرية إمكانية الوصول إلى رابط التسجيل الإلكتروني بسهولة عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بما يتيح سرعة التقديم دون الحاجة إلى التوجه للمقار التعليمية.

طريقة التقديم لرياض الأطفال بالأزهر 2025-2026 إلكترونيًا

يتم التقديم من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، فور تفعيل رابط التسجيل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط

التوجه إلى قسم "خدمات الأزهر الشريف".

اختيار "تقديم رياض الأطفال 2025-2026" من الخدمات المتاحة.

ملء استمارة البيانات الخاصة بالطفل وولي الأمر بدقة.

حفظ البيانات وطباعتها بعد إتمام التسجيل بنجاح.

الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل:

أصل شهادة الميلاد الإلكترونية (كمبيوتر) للطفل.

عدد 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

صورة البطاقة الصحية، مع الأصل للاطلاع فقط.

تقرير طبي من التأمين الصحي يثبت سلامة الطفل من أي أمراض معدية.

نسخ من بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو تليفون أرضي) لإثبات محل الإقامة.

شراء الدمغات التعليمية والصحية من مكاتب البريد وإرفاقها مع الملف.

قواعد عامة للتقديم في المعاهد الأزهرية

1 - يتم نقل أطفال المستوى الأول للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بذات المعهد دون حاجة ولي الأمر للتقديم الإلكتروني ؛ حيث إن التقديم للأماكن الشاغرة يكون بعد استيعاب القوة الأساسية المنقولة له من المستوى الأدنى.

2- يتم نقل أطفال المستوى الثاني بالمعهد للصف الأول الابتدائي بذات المعهد دون حاجة ولي الأمر للتقديم الإلكتروني ؛ حيث إن التقديم للأماكن الشاغرة يكون بعد استيعاب القوة الأساسية المنقولة له من المستوى الأدنى، ويتم مراعاة وجود معاهد فتيات فقط أو بنين فقط بالمرحلة الابتدائية ؛ حيث يتم توجيه كل نوع للمعهد الذي يتم التنسيق عليه بشكل رسمي سنويا دون تقديم إلكتروني، ويراعى أن يكون قد تم حساب ذلك في الحصر بدقة.

3- يجوز لولي أمر الطفل الحاصل على المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2024 / 2025 م التقديم إلكترونيا لابنه / بنته بتنسيق الصف الأول الابتدائي إذا كان مستوفيا للسن وشروط القبول المقررة في ذلك بذات المعهد، وحال وجود مكان شاغر، مع احتفاظه بمكانه الأصلي حال عدم قبوله بالتنسيق.

4- صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على موقع التنسيق الإلكتروني.

5- عدد ( 4 ) صور شخصية حديثة ( ٤ × 1 ).

6- عدد ( 5 ) أظرف يكتب عليها عنوان الطفل أو التلميذ المقبول، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

7- - تشكل لجنة برئاسة شيخ المعهد أو من ينوب عنه، وعضوية كل من: الأخصائي الاجتماعي، ومعلمة رياض الأطفال، ومعلمة الصف الأول الابتدائي، ممن تم تدريبهن على نظام التعليم الجديد، وأخصائي شئون الطلاب بالمعهد.

يراعى التأكيد على المعاهد الأزهرية بما يلي:

1 - إلزام المعاهد التي بها رياض أطفال بإعداد خطط تحسين دراسية للتلاميذ الذين تم قبولهم بالصف الأول الابتدائي، دون الحصول على أي من المستويين (الأول والثاني) لمرحلة رياض الأطفال.

2 - يتم إعلان نتيجة المقبولين نهائيا بالمعهد في مكان واضح وبارز حتى يمكن لأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة ويسر.

3 - ينبه مشددا على جميع شيوخ المعاهد بعدم تحصيل أي مبالغ نقدية من أولياء الأمور تحت أي اسم أو بند فيما يتعلق بإجراءات التقدم والقبول الواردة في هذه التعليمات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

يراعى التأكيد على الإدارات المعنية بالمناطق الأزهرية بما يلي:

1 - إعلان جميع التعليمات الواردة بالبوابة الإلكترونية بديوان عام المنطقة والإدارات التعليمية والمعهد، وذلك في مكان واضح وبارز يسهل الاطلاع عليه.

2- أي استفسارات من أولياء الأمور تخص النتيجة النهائية للتنسيق الإلكتروني يكون الرجوع فيها إلى الإدارة التعليمية التابع لها المعهد في ضوء ما يرد إليها من تعليمات بهذا الشأن فقط، دون التصريح بأي إجراءات لم تبلغ بها الإدارة رسميا.

3- في حال طلب فتح قاعات لمرحلة رياض الأطفال، وموافقة الإدارة المركزية للمنطقة في ضوء دراسة جادة، والتأكد من وجود متطلبات التشغيل المادية والبشرية، يتم التنسيق يدويا، ويجب أن تكون الأعداد المتقدمة لهذه المعاهد تحقق الحد الأدنى المذكور باللائحة، ويتم إحالة المخالفين للتحقيق حال مخالفة ذلك، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتبليغ الإدارة المختصة بما يصدر بهذا الشأن ليتم التسجيل على قواعد البيانات رسميا.

تطوير منظومة التعليم الأزهري وتعزيز التحول الرقمي

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إن فتح باب التقديم الإلكتروني يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تطوير منظومة التعليم الأزهري وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويعكس توجهات الأزهر نحو التحديث المستمر بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي اهتمامًا بالغًا بمرحلة رياض الأطفال باعتبارها اللبنة الأولى في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته العقلية والوجدانية، مؤكدًا أن المناهج التعليمية في هذه المرحلة صُممت بعناية لتغرس في نفوس الأطفال القيم الأخلاقية والوسطية والاعتدال، وتُعزز من مهارات التفكير والإبداع لديهم، بما ينسجم مع رسالة الأزهر الشريف في إعداد أجيال قادرة على المساهمة الإيجابية في المجتمع.

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