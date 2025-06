طب قصر العيني تناقش تحديات مهنة الطبيب في ظل الذكاء الاصطناعي (صور)

نظّمت كلية طب قصر العيني، مؤتمرًا علميًّا تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي في المهنة الطبية، ما هي التحديات التي تواجهها؟" (AI in the Medical Career: What Are the Challenges?)، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية طب قصر العيني.

جاء ذلك في إطار توجه جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، واستمرارًا لرسالة كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة في دعم البحث العلمي ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونائب مدير مكتب الذكاء الاصطناعي بالكلية، ورئيس المؤتمر، وتنفيذ ومتابعة الدكتور إيهاب الرفاعي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، ومقرر مكتب الذكاء الاصطناعي بالكلية. وجاءت الفاعلية ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

مؤتمر الذكاء الاصطناعي في المهنة الطبية

وشارك في فعاليات المؤتمر المهندس حسام صالح، الخبير الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث استهل اللقاء بكلمة تناول فيها أهمية التوعية بمجال الذكاء الاصطناعي ودوره المتزايد في تعزيز دقة وكفاءة الممارسة الطبية.

التكنولوجيا الحديثة ضرورة حتمية لتطوير الصحة والتعليم

وأكد صالح في كلمته أن استيعاب هذه التكنولوجيا الحديثة لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لتطوير قطاعي الصحة والتعليم في مصر.

كما شارك الدكتور أحمد الحاروني، الخبير الدولي البارز في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه الكوادر العالمية يمثل قيمة معرفية كبيرة وفرصة حقيقية لفتح آفاق التعاون الدولي ونقل المعرفة بشكل مباشر إلى البيئة الأكاديمية والطبية في مصر.

وقدّم الحاروني محاضرة شاملة تناول فيها أبرز التطورات التقنية في الذكاء الاصطناعي، مع استعراض تطبيقاته العملية في المجال الطبي، بدءًا من تحليل البيانات الضخمة، ومرورًا بأنظمة دعم القرار الإكلينيكي، ووصولًا إلى مجالات متقدمة مثل التشخيص الذكي المبكر والتخطيط العلاجي الدقيق. كما فتح باب الحوار مع الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدًا أن بناء كوادر طبية متمكنة من أدوات الذكاء الاصطناعي هو التحدي الحقيقي في هذه المرحلة.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال الدكتور عمر عزام: "الذكاء الاصطناعي في الطب لم يعد ترفًا علميًا أو مجالًا للنقاش النظري، بل أصبح ضرورة استراتيجية لصناعة القرار الطبي الدقيق والمبكر.

وأضاف عزام إن كلية طب قصر العيني تؤمن أن تهيئة الأطباء للتعامل الواعي والاحترافي مع هذه الأدوات المتطورة هو واجبنا نحو المستقبل، ونحو الوطن".

إيهاب الرفاعي: العصر القادم هو عصر الطب الذكي

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الرفاعي، أستاذ المخ والأعصاب بقصر العيني، إن العصر القادم هو عصر الطب الذكي، والذكاء الاصطناعي هو بوابته الكبرى. دورنا كقيادات أكاديمية لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى تشكيل الوعي، وتحفيز الابتكار، وتوجيه الطلاب نحو مجالات علمية تسهم في صناعة مستقبل الرعاية الصحية في مصر".

يعكس هذا المؤتمر التزام كلية طب قصر العيني المستمر بتعزيز البحث العلمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع، كما يعكس رؤية الكلية في مواكبة التطورات العالمية في المجال الطبي، والعمل على إعداد جيل جديد من الأطباء والباحثين يمتلك أدوات العلم الحديث، ويكون مؤهلًا لقيادة مستقبل الرعاية الصحية في مصر والعالم العربي.

حضر المؤتمر الدكتور إيهاب الرفاعي، والدكتور محمود الفقي، أستاذ جراحة الأطفال ومدير مكتب العلاقات الدولية، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الذكاء الاصطناعي، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف الفرق الدراسية.

