جماليات الأدب العربي ماضيه ومستقبله في ظل الذكاء الاصطناعي بالأعلى للثقافة

أقيمت مائدة مستديرة بـالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "جماليات النص... الراهن والمستقبل"، أدارها الدكتور شريف الجيار، أستاذ النقد الأدبي وعميد كلية الألسن السابق بجامعة بني سويف، وقد تحدث عن مفهوم جماليات النص في ظل الذكاء الاصطناعي، كما تحدث عن القامات المؤثرة في النص النقدي على مستوى مصر والعالم العربي، مضيفًا أن من يكتب دون علم فلن يكون مؤهلًا، فنحن مقبلون على عولمة جديدة، حيث المتخيل الجديد.

جماليات الأدب العربي ماضيه ومستقبله

وتحدث الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، قائلًا: إن هناك إمكانات ترتبط بقدرة الإضافة ونظرية الامتداد، مشيرًا إلى جماليات الشعر في المستقبل، وكيف يمكن أن يتجاوز كونه نصًّا فيصير جزءًا من فنون أخرى، ما يفتح المزيد من خطوط الإنتاج.

وأكد الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي أستاذ النقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أننا سوف نكون بحاجة إلى مقاييس بلاغية جديدة، ومن ثم إلى نصوص قصيرة، متوقعًا أن النصوص سوف تكون قصيرة.



القصيدة العمودية تعود إلى المشهد

وكذلك أكد الدكتور أحمد بلبولة، أستاذ النقد الأدبي وعميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن القصيدة العمودية سوف تعود إلى المشهد، فنحن أمام القصيدة التي تقوم على الشاعر، فالنص القائم هو النص العمودي، وهو الشعر الذي يبحث عنه القارئ العربي.

وقد أوضح الدكتور أحمد عبد الحميد مدرس علم اللغة بكلية الآداب جامعة عين شمس أن هناك طفرة فى الإنتاج، وأن الأديب يستعد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وسوف تتسع ظاهرة الأدب الرائد والأكاديمي وسوف تتسع دائرة الإنتاج.

وطرح الدكتور سعيد الوكيل أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس، عددًا من التساؤلات ترتبط بالنص وجمالياته وارتباطه بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي أصبح شريكًا في الإبداع، وإن كان يرى أن الإنسان سوف يكون له الحضور الحاسم في الإبداع.

الذكاء الاصطناعي.. المارد الحديث

وقد تحدث الدكتور عبد الحميد مدكور حول النظر إلى المستقبل كنوع من التهؤ لاستقباله، وأسمى الذكاء الاصطناعي “المارد الحديث”.

وقال الدكتور رضا عطية: إن الخروج من الرومانسية إلى الواقعية يأتي استجابة لمتطلبات الواقع للعقل العربي، فهناك انفتاح على الفن التشكيلي كما عند صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي. وكذلك نجد بعض النصوص المسرحية تجمع بين الشعر والفن التشكيلي حيث إن ثقافة المستقبل قائمة على دمج الأنواع الفنية، مع الاستثمار في جميع أنواع الفنون.

وأكد الدكتور محمد يونس استاذ بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الأدب العربي لا يضاهيه أدب في الامتداد الزماني والمكاني، كما أن هناك أنواعًا كثيرة للنصوص، فلا خوف على الأدب، فما هو راهن سوف يكون قديمًا فيما بعد، فالتكنولوجيا غيرت كل شيء، والأدب ليس بمعزل عن ذلك التغيير.

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