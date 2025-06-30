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رياضة

رئيس اتحاد الكرة الكويتي يكشف مستجدات عرض بلاده لاستضافة السوبر المصري

كأس السوبر المصري،
كأس السوبر المصري، فيتو

السوبر المصري، كشف صالح المجروب رئيس الإتحاد الكويتي لكرة القدم، عن أخر مستجدات العرض الذي تقدمت به بلاده لإستضافة كأس السوبر المصري، في نسخته القادمة لموسم 2024 - 2025، وذلك بعد إعتذار مجلس أبو ظبي الرياضي عن إستضافة البطولة مجددا 

إستضافة السوبر المصري بأربع أندية

وقال صالح المجروب في تصريحات تليفزيونية: أن الاتحاد الكويتي، ضمن خططه استضافة كأس السوبر المصري بـ 4 أندية وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد بطولة السوبر المصري

وأضاف المجروب: أن موعد السوبر المصري سيكون حسب روزنامة يتم تحديدها بالتنسق مع الاتحاد المصري لكرة القدم والأقرب إقامة البطولة إما في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، حيث تقام المباريات في أجواء شتوية رائعة.

صالح المجروب رئيس الأتحاد الكويتي لكرة القدم، فيتو
صالح المجروب رئيس الأتحاد الكويتي لكرة القدم، فيتو

الكويت بها جالية مصرية كبيرة

وأشار صالح المجروب في تصريحاته: الكويت بها جالية مصرية كبيرة وهي فرصة جيدة لاستضافة كأس السوبر المصري، وهناك اتصالات تمت بين مسؤولي الاتحادين الكويتي والمصري.

وأردف: استاد جابر الأحمد على رأس الملاعب التي سوف تستضيف كأس السوبر المصري، والبنية التحتية جاهزة، حيث استضفنا بطولة كأس الخليج ونجحت نجاحًا مبهرًا.

تقسيم ملعب المباراة بين الجماهير المصرية والكويتية

وأكد الأمين العام لـ الاتحاد الكويتي لكرة القدم: أن الملعب سيكون 50-50 بين الجمهور المصري والكويتي والكثير من الجماهير الكويتية تتابع الدوري المصري.

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