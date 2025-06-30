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رياضة

رسميًا، بدر رجب رئيسًا لقطاع الناشئين بنادى البنك الأهلى

بدر رجب
بدر رجب

 
قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار تعيين الكابتن بدر رجب رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادى نظرا لخبراته الكبيرة فى اكتشاف وتطوير مواهب كرة القدم وأيضا دعم الفريق الأول بلاعبين صاعدين قادرين على خوض مشوار المنافسات.

وأعلن نادي البنك الأهلي عن فتح باب الاختبارات "المجانية" لإختيار أفضل العناصر من اللاعبين الموهوبين وذلك ضمن رؤيته المستمرة لإكتشاف وتطوير المواهب الحقيقية فى كرة القدم.

انطلاق اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي البنك الأهلى

وحدد نادي البنك الأهلي الثلاثاء 1 يوليو موعدا للاختبارات في ملعب مركز شباب زينهم مؤكدا ان الإختبارات مجانية ولايتم تحصيل أى مقابل مادي تحت أى ظرف وان الهدف الرئيسي لنادى البنك الأهلي هو انتقاء لاعبين متميزين فنياًّ وبدنيًا.


ويهيب النادى بجميع أولياء الأمور واللاعبين بعدم التعامل ماليا مع أى شخص أو وكيل يدعي ارتباطه بالنادي. 
مواعيد الإختبارات وفقا للجدول التالي:

 

 

يذكر أن فريق البنك الأهلي أنهي بطولة الدوري المصري الممتاز محتلا المركز الخامس وكان يحتل رابع الدوري وقريبا من المشاركة بالكونفيدرالية حتى الأسبوع الأخير بالبطولة  .

 

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البنك الاهلي بدر رجب الأهلي

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