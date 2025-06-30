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رياضة

مدرب الزمالك المنتظر، 3 بطولات في مشوار يانيك فيريرا التدريبي

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفا للمدرب المصري أيمن الرمادي. 

ووافق يانيك فيريرا على تدريب نادي الزمالك ومن المتوقع أن يعلن الأبيض عن تولي البلجيكي قيادة الأبيض خلال ساعات عقب التوقيع الرسمي. 

وفي السطور التالية نعرض بطولات يانيك فيريرا في مشواره التدريبي قبل تولي مهمة قيادة الزمالك. 

يانيك فيريرا 

ويبلغ يانيك فيريرا من العمر 45 عاما حيث انه من مواليد 24 سبتمبر 1980.

وحقق يانيك فيريرا 3 بطولات في مشواره التدريبي ونعرضها في السطور التالية. 

الدوري السعودي 2011-2012 

بدأ فيريرا خطواته نحو الألقاب من بوابة الدوري السعودي، حين كان مدربا مساعدا في الجهاز الفني لنادي الشباب خلال موسم 2011-2012، والذي توج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة قوية ليضع اسمه مبكرا ضمن الوجوه الواعدة في عالم التدريب.

الصعود إلى القمة في بلجيكا – موسم استثنائي مع سانت ترويدن

عام 2015، تولى فيريرا قيادة فريق سانت ترويدن في دوري الدرجة الثانية البلجيكي، ونجح في قيادته للتتويج بالبطولة والصعود إلى دوري الممتاز،  هذا الإنجاز لفت الأنظار إلى المدرب الشاب آنذاك. 

كأس بلجيكا 2015-2016 

وبلغ فيريرا ذروة نجاحه المحلي مع فريق ستاندار لييج، حين قاد الفريق إلى التتويج بكأس بلجيكا في موسم 2015-2016، وجاء هذا الإنجاز بعد مشوار ناجح في البطولة، ليضع بصمته على واحدة من أعرق الكؤوس في الكرة الأوروبية. 

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