طبيب الزمالك يعلن رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحيله عن الأبيض بعد رحلة استمرت لمدة 8 سنوات.

محمد أسامة طبيب الزمالك

وكتب محمد أسامة عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك:

بعد ٨ سنوات من الفخر والعمل كرئيس للجهاز الطبي بنادي الزمالك, قررت أن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة في مسيرتي المهنية.

وواصل:" كانت فترة عملي في الزمالك مليئة بالتحديات والنجاحات والتجارب التي أفتخر بها، وأتوجه بالشكر لمجالس الإدارات واللاعبين والاجهزه الفنيه علي مدار سنوات والجهاز الإداري ورجال المهمات".

وأضاف:"واشكر بكل حب افراد الجهاز الطبي شركاء النجاح سنين طويله.

واخيرًا مافيش كلام ممكن يوصف حبي وتقديري لجماهير الزمالك علي كل الحب والدعم. شكرا جزيلا لكل فرد فيكوا.

هذه ليست نهاية، بل بداية جديدة بإذن الله، شكرًا على الثقة والدعم".

التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا

فيما اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفا للمدرب المصري أيمن الرمادي.

ووافق يانيك فيريرا على تدريب نادي الزمالك ومن المتوقع أن يعلن الأبيض عن تولي البلجيكي قيادة الأبيض خلال ساعات عقب التوقيع الرسمي.

وفي السطور التالية نعرض بطولات يانيك فيريرا في مشواره التدريبي قبل تولي مهمة قيادة الزمالك.

يانيك فيريرا

ويبلغ يانيك فيريرا من العمر 45 عاما حيث انه من مواليد 24 سبتمبر 1980.

وحقق يانيك فيريرا 3 بطولات في مشواره التدريبي ونعرضها في السطور التالية.

الدوري السعودي 2011-2012

بدأ فيريرا خطواته نحو الألقاب من بوابة الدوري السعودي، حين كان مدربا مساعدا في الجهاز الفني لنادي الشباب خلال موسم 2011-2012، والذي توج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة قوية ليضع اسمه مبكرا ضمن الوجوه الواعدة في عالم التدريب.

الصعود إلى القمة في بلجيكا – موسم استثنائي مع سانت ترويدن

عام 2015، تولى فيريرا قيادة فريق سانت ترويدن في دوري الدرجة الثانية البلجيكي، ونجح في قيادته للتتويج بالبطولة والصعود إلى دوري الممتاز، هذا الإنجاز لفت الأنظار إلى المدرب الشاب آنذاك.

كأس بلجيكا 2015-2016

وبلغ فيريرا ذروة نجاحه المحلي مع فريق ستاندار لييج، حين قاد الفريق إلى التتويج بكأس بلجيكا في موسم 2015-2016، وجاء هذا الإنجاز بعد مشوار ناجح في البطولة، ليضع بصمته على واحدة من أعرق الكؤوس في الكرة الأوروبية.

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