زغلول صيام يكتب: في قضية عقد زيزو أبو 5 مليون جنيه.. المال العام لا يشغل أحدًا.. وزارة الرياضة ولجنة شباب البرلمان ومنطق جحا!

على مدار 72 ساعة فجرت (فيتو) مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت عن تفاصيل عقد أحمد سيد زيزو المنضم حديثا للنادي الأهلي قادما من الزمالك، وأكدت أن العقد لمدة 4 سنوات مقابل 20 مليون جنيه وهو ما يعني أن عقد اللاعب في الموسم 5 ملايين جنيه فقط.

وأكدنا أن الأمر شائع في كرة القدم وأن الأمر ليس قاصرا على زيزو أو النادي الأهلي، إنما هو سلوك عام تلجأ إليه معظم الأندية وهو ما يعني إضاعة ملايين الملايين من الجنيهات كان المفترض أن يكون مكانها خزينة الدولة.

توقعنا أن تبادر كل الجهات المعنية للتحقيق في الأمر باعتبار أن المال العام أمنه عند كل مسئول، ومن الواضح أن سياسة جحا تسود، الجميع حاول أن يتوارى على اعتبار أن الأمر لا يخصه.

وزارة الشباب والرياضة وهي المنوط بها التفتيش على جميع الأندية والاتحادات الرياضية تتابع الأمر مثلنا خوفا من أن يتهمها أحد أنها تحارب هذا النادي أو ذاك رغم أن الأمر من صميم عملها.

لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري العظيم لم تتحرك أو لم يشغل بالها قضية مثل تلك والمفترض أن دورهم هو حماية المال العام، لم يحاول أحد أن يستفسر عن الأمر.

واقع الأمر يؤكد أنه جد خطير ويحتاج إلى التحرك على كافة المسارات إذا كنا فعلا جادين في الحفاظ على المال العام ولديهم من النفوذ لكشف المتلاعبين في عقود اللاعبين مع الأندية والهدف الأساسي من وراء هذا التلاعب.....!!!

لم يرمش طرف لجميع المسئولين في هذا العقد المثير للدهشة، لا سيما وأن الرأي العام يعرف كام تقاضى اللاعب وكم عقده الحقيقي المختفي خلف ستار العقد أبو 5 مليون جنيه!

البعض يحاول أن يختصر القضية في أهلي وزمالك... والقضية أكبر من ذلك بكثير... البعض شكك في صحة المعلومة وآخرون حاولوا ركوب الموجة وقالوا إن العقد مقابل عشرة مليون جنيه في الموسم وأن الوزير الذي سرب المعلومة!

القضية ليست أهلي وزمالك وإنما مسلك عام في أندية كثيرة جدا من الدرجة الثالثة وحتى الدوري الممتاز دون أن يكون هناك رادع.

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