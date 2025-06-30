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رياضة

استعدادا للموسم الجديد، الخطيب يجتمع مع ريبيرو في حضور محمد يوسف

محمود الخطيب
محمود الخطيب

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوسيه ريبيرو. 

وجاء اجتماع الخطيب مع خوسيه ريبيرو للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، وتقرر إقامة معسكر إعداد للفريق قبل انطلاق الموسم."

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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