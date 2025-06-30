رسميا، الأهلي يعلن موقفه من بيع وسام أبو علي

أكد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي علي تمسك القلعة الحمراء بخدمات الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال في بيان رسمي:" الفلسطيني وسام ابو علي تلقي العديد من العروض خلال الأيام الماضية، وبعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمدير الرياضي، خوسيه ريبييرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلي جهوده خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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