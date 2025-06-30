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رياضة

أستون فيلا يحسم مصير راشفورد وأسينسيو

راشفورد، فيتو
راشفورد، فيتو

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عبر بيان رسمي، اليوم الإثنين، مصير بعض لاعبيه، فضلا عن مجموعة المعارين للفريق في الموسم الماضي.

 

أستون فيلا يوجه الشكر لثلاثي الفريق

ووجه النادي الإنجليزي شكره للثلاثي ماركو أسينسيو، ماركوس راشفورد وأكسيل ديساسي بعد انتهاء فترة إعارتهم للفريق.

ويؤكد هذا البيان عدم وجود نية لدى الفيلانز لضم أي من الثلاثي بشكل نهائي، رغم التقارير التي أفادت باحتمالية انضمام راشفورد للفريق بعقد دائم.

 

أستون فيلا يعلن رحيل أولسن وهاوس

كما وجه أستون فيلا الشكر للثنائي روبن أولسن وكورتني هاوس، إذ سيرحلان عن ملعب فيلا بارك مجانا، بانتهاء عقديهما اليوم.

يذكر أن أستون فيلا أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالبريميرليج، ليضمن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

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