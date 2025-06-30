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خارج الحدود

أكسيوس: واشنطن تجري مباحثات تمهيدية بشأن اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

قال موقع «أكسيوس» مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تجري مباحثات تمهيدية بشأن اتفاق بين دولة الاحتلال وسوريا.

وذكر «أكسيوس» نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة ترامب تجري مناقشات أولية مع دولة الاحتلال وسوريا بشأن اتفاق أمني محتمل.

 

أحمد الشرع يعلن الدخول بمفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب

وكشف الرئيس السوري أحمد الشرع الشهير بـ “الجولاني”، الأربعاء الماضي، عن دخول بلاده في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءات تل أبيب على دمشق.

 

وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع: “نعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب”.

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الولايات المتحدة دولة الاحتلال وسوريا دولة الإحتلال سوريا ترامب أحمد الشرع دمشق

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