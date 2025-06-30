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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد.. قصة 12 يومًا هزت العالم

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو
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تكشف «فيتو» في عددها الجديد قصة 12 يومًا هزت العالم بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. 

 

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