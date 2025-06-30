فيتو تكشف في عددها الجديد.. قصة 12 يومًا هزت العالم

تكشف «فيتو» في عددها الجديد قصة 12 يومًا هزت العالم بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

اقرأ أيضا:

عصام كامل يكتب: عندما تسكت المدافع ويظل العدو راكعًا.

«التضامن الاجتماعي» تنافس شركات السياحة فى رحلات العمرة بأسعار مخفضة.

الحقيقة الكاملة لإغلاق كليات التربية الرياضية.

مصائد الموت على الدائرى الإقليمى.. «صبايا العنب» يكشف غياب التنسيق بين الجهات المختصة.

أكذوبة التمثيل المشرف للأندية والمنتخبات.

نائب رئيس جامعة القاهرة: التصنيفات العالمية غير عادلة.. والبحث العلمى أفضل استثمار.

30 يونيو..عندما انتفض المصريون ضد حكم الإخوان.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.