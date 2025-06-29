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رياضة

اتحاد الكرة يعتمد مسابقات الناشئين وبطولة مواليد 2005

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماع اليوم الأحد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تنظيم مسابقة لمواليد 2005 (الفريق الثاني)، على أن تتبارى فيها الأندية حسب القسم الذي تنتمي إليه في مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة وبنفس جدول مسابقات الفرق الأولى.

وتستمر مسابقات الدوري العام بأقسامه المختلفة بدون اللاعبين المختارين لمنتخب تحت 20 سنة اعتبارًا من 18 أغسطس حتى الانتهاء من المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

تنظيم مسابقتين لمواليد 2007 و2009

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تنظيم مسابقتين لمواليد  كل من 2007 و2009  على أن يكون المشاركة فيها إجباريًا على الأندية المشاركة بفرقها الأولى في الدوري العام كل حسب تصنيفه في الأقسام المختلفة.

وتقرر تنظيم مسابقات لمواليد كل من السنوات 2008 و2010 و2012 على مستوى المناطق للتأهل إلى مرحلة القطاعات، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 8  قطاعات.

موعد انطلاق دوري مواليد 2008

وتنطلق مسابقة 2008 فرع القاهرة 14 أغسطس المقبل،ومسابقة  2009 والبراعم في الأسبوع الأول من سبتمبر، وباقي الأفرع في مسابقة 2008 في الأسبوع الأول من سبتمبر.

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