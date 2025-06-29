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رياضة

اتحاد الكرة يعتمد نظام المسابقات بالموسم الجديد 2025-2026

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة نظام المسابقات في الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، على النحو التالي:

أولا: القسم الثاني ( أ): عدد الأندية 18 ناديا، يصعد للقسم الأول 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) 2 ناد.

ثانيا: القسم الثاني (ب): عدد الأندية 89 ناديا، تتكون من 3 مجموعات رئيسية كل منها مقسمة إلى مجموعتين فرعيتين (أ - ب)، طبقا للتقسيم الجغرافي.. يصعد 3 أندية إلى القسم الثاني أ " بواقع ناد واحد من كل مجموعة رئيسية" ويهبط 4 أندية الأخيرة من كل مجموعة من المجموعات الفرعية الست بإجمالي 24 ناد إلي القسم الثالث.

ثالثا: القسم الثالث: عدد الأندية 170 ناديا، يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، منها 11 مجموعة رئيسية طبقا للتقسيم الجغرافي، في حين تتكون المجموعة الثانية عشر من مجموعتين فرعيتين لشمال سيناء ومطروح.. ويصعد إلى القسم الثاني (ب ) 12 ناد.. ويهبط عدد 40 ناديا إلى القسم الرابع.

رابعا: القسم الرابع.. يصعد للقسم الثالث بحد أدنى 10 فرق وبحد أقصى 20 فريقا ويتم التحديد بشكل نهائي في نهاية فترة القيد التي ستحدد الأعداد المشاركة في القسم الرابع بكافة الأفرع.

اعتماد برنامج إعداد المنتخبات الوطنية

كما اعتمد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم في إجتماعه اليوم برنامج اعداد المنتخب الوطني تحت 20 و17 عاما استعدادا لكأس العالم للشباب والناشئين.

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