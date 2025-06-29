مجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمع اليوم لحسم ملف السوبر المصري

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا اليوم الأحد بمقر الاتحاد الجديد بمدينة 6 أكتوبر، من أجل مناقشة عدد من الملفات الهامة والعاجلة.

ويأتي في مقدمة جدول أعمال مجلس الجبلاية في اجتماعه المقبل، مناقشة خطة إعداد منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008، للمشاركة في كأس العالم.

السوبر المصري

كما يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة في جلسة اليوم، مصير السوبر المصري، وسط توجه لإقامة البطولة من مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري الممتاز وكأس مصر وهما الأهلي والزمالك.

ومن المتوقع أن يحدد مجلس الجبلاية موعد السوبر المصري ومكانه، حيث علمت فيتو أن المباراة ستقام باستاد القاهرة.

نبيه يقدم برنامج منتخب الشباب

وكان أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، وضع ضمن خطته لإعداد الفريق لمونديال الشباب، ضرورة أن يخوض الفريق ما لا يقل عن ثماني مباريات ودية دولية خلال معسكراته القادمة، قبل خوض ماراثون بطولة كأس العالم للشباب، المقرر انطلاقها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 21 أكتوبر المقبلين في دولة تشيلي.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب الشباب المصري الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلندا.

4 معسكرات لمنتخب الناشئين قبل المونديال

وجاء في التصور الذي قدمه أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 لمسئولي اتحاد الكرة، أن الفريق يجب أن يدخل معسكرا تدريبيا مغلقا مدته أسبوع مرة كل على الأقل، على أن يكون موعد المعسكر الأول في شهر يوليو المقبل، عقب انتهاء جميع اللاعبين من تأدية امتحانات نهاية العام الدراسي، ومعسكر في أغسطس وآخر في سبتمبر، على أن يقام المعسكر الأخير في شهر أكتوبر وهو معسكر الإعداد الأخير قبل المونديال، والذي طلب أحمد الكأس ألا تقل مدته عن أسبوعين، على أن ينطلق في القاهرة لمدة أسبوع، فيما ينتقل المعسكر إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل انطلاق مباراته الأولى في المونديال بأسبوع.

منتخب الناشئين 2008، فيتو

الكأس يطلب 10 مباريات ودية

وتضمن برنامج إعداد منتخب الناشئين الذي قدمه أحمد الكاس لمسئولي اتحاد الكرة، رغبته في خوض الفريق 10 مباريات دولية على الأقل، قبل انطلاق مشواره في مونديال الناشئين بقطر، على أن يتم توزيعهم على المعسكرات الأربع التي سيدخلها الفريق قبل انطلاق ماراثون المونديال.

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