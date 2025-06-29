خريطة المدربين في الموسم الجديد.. 9 أندية ترفع شعار التغيير.. الأهلي بمدرسة إسبانية.. الزمالك يبحث عن مدير فني.. الكوكي يقود المصري، ويورتشيتش باق مع بيراميدز.. شوقي يقود زد

تستعد جميع الأندية لانطلاق الموسم الجديد 2025\2026 خلال شهر أغسطس القادم، وتسود ظاهرة تغيير المدربين والأجهزة الفنية قبل انطلاق الموسم في العديد من الأندية.

وهناك العديد من الفريق تدخل الموسم الجديد بثوب جديد، وهي: الأهلي والزمالك والمصري ومودرن سبورت وغزل المحلة وسموحة والجونة والاتحاد السكندري وحرس الحدود.

وهناك أندية اخرى قد احتفظت بمدربيها قبل انطلاق الموسم.

انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2024 يوم 8 أغسطس المقبل بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في 15 من الشهر ذاته، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأندية لخوض 4 أو 5 جولات تُسهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، استعدادًا لانضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

وأكدت الرابطة أن مسابقة الدوري الممتاز ستنتهي في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة في الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التي أثرت على انتظام جدول المسابقة.

الدوري الجديد يشهد مشاركة 21 فريقا

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمحاولات الرابطة تطوير المسابقة وتحقيق الانضباط الفني والزمني، بما يخدم مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.

ريبيرو، فيتو

الأهلي بثوب جديد

يدخل الأهلي الموسم الجديد بجهاز فني جديد يقوده الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة عامين.

الجهاز الفني المساعد لريبيرو في الأهلي

وجاء الجهاز الفني المساعد لريبيرو كالتالي:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

وتولى قيادة الأهلي خلفا لمارسيل كولر الذي رحل عن الفريق قبيل نهاية الموسم الماضي جهاز فني الجديد مكون من: محمد يوسف مديرا رياضيا وعماد النحاس قائم بأعمال المدير الفني ومحمد شوقي ومحمد نجيب وميشيل يانكون مدربا لحراس المرمى حتى تم التعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد.

الزمالك يبحث عن مدرب جديد

وما زال مسئولو نادي الزمالك، يبحثون عن مدرب جديد لقيادة الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

وكشف مصدر عن آخر تطورات ملف المدير الفني الأجنبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الكروي المقبل.

وقال المصدر: إن البرتغالي ألكسندر سانتو دخل ضمن المرشحين لتولي القيادة الفنية، وأضاف المصدر أن القائمة حاليًا بها 3 مدربين مرشحين، على رأسهم البلجيكي يانيك فيريرا وإليكسندر سانتوس.

وكانت مصادر خاصة لـ"فيتو" قد كشفت أن البلجيكي يانيك فيريرا من أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة القلعة البيضاء، ودخل ضمن القائمة النهائية للمرشحين لتولي المهمة الفنية قبل أن يدخل معه في القائمة ألكسندر سانتوس.

ويمتلك يانيك فيريرا سيرة ذاتية جيدة، حيث سبق له العمل في الدوري السعودي للمحترفين مع ناديي الشباب والفتح، كما خاض تجارب أوروبية أبرزها مع فريق راسينج وايت ديرنج مولنبيك البلجيكي.

نبيل الكوكي، فيتو

المصري يستعين بالمدرسة التونسية

ويدخل فريق المصري البورسعيدي بجهاز فني جديد بقيادة مدرسة تونسية، وضم الجهاز الفني الجديد لـ النادي المصري كلا من:

التونسي نبيل بن عمر الكوكي، مديرًا فنيًا

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا

محمود جابر، مديرًا إداريا.

ويبدو أن المصري يتمسك بالمدرسة التونسية في التدريب، حيث تولى الدكتور ميمي عبد الرازق قيادة المصري قبيل نهاية الموسم خلفا للتونسي انيس بوجلبان.

مجدي عبد العاطي يقود مودرن سبورت

وتعاقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس مع مجدي عبد العاطي لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على النحو التالي:

مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا

محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا

عبدالله رجب مدربًا

عصام محمود مدربًا لحراس المرمى

محمد زيتون معدًا بدنيًا

يذكر أن نادي مودرن سبورت أقال المدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة.

محمد شوقي، فيتو

محمد شوقي يقود زد

وقام نادي زد بتعيين محمد شوقي المدرب السابق بالنادي الأهلي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ويتولى شوقي المهمة الفنية لفريق زد في الموسم الجديد خلفًا للمدرب حمادة صدقي.

علاء عبد العال ينتقل من الجونة الي غزل المحلة

وأعلن نادي غزل المحلة عن تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال أحداث الموسم المقبل.

وجاء الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال كالتالي:

محمد عدلي – مدرب عام

محمود صبحي – مدرب

عبد الرحمن فهيمي – مدرب

محمود فتحي – مدرب حراس مرمى

حنفي عبد المقصود – معد بدني

أحمد عبد الرازق – محلل أداء

أحمد السيد – إصابات ملاعب وتأهي

وقاد علاء عبد العال فريق الجونة قبل انتقاله الي غزل المحلة في 66 مناسبة بمختلف المسابقات، ونجح المدرب في تحقيق الفوز خلال 19 مباراة، وتعادل في 19 لقاء، وتلقى 28 هزيمة.

وأعلن نادي الجونة رسميًا تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين خلفًا لعلاء عبد العال الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.

علاء عبد العال، فيتو

أحمد سامي من سموحة للاتحاد السكندري

وانتقل أحمد سامي من تدريب سموحة الي تولي القيادة الفنية لفريق نادي الاتحاد السكندري بالموسم الجديد.

تشكيل الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي جاء كالتالي:

1- أحمد سامي.. مدير فني.

2- أحمد سعيد أوكا.. مدرب.

3- صلاح أمين.. مدرب.

4- حسن نصر.. مدرب حراس مرمى.

5- محمد أيمن هلال.. محلل أداء.

وأشار نادي الاتحاد إلى أنه سيتم تحديد واختيار المعد البدني وكذلك الجهاز الإداري والطبي لاحقا من قبل أحمد سامي.

وأنهى نادي الاتحاد بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، محتلا المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 26 نقطة.وكانت آخر تجربة للمدرب أحمد سامي مع نادي سموحة قبل أن يعلن رحيله في الموسم الماضي.

سموحة بثوب جديد بالموسم الجديد

وأعلن نادي سموحة رسميا تعيين أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، بعدما قاد الفريق السكندري بشكل مؤقت في آخر مباريات الموسم المنقضي.

وقاد أحمد عبد العزيز فريق سموحة بشكل مؤقت بعد رحيل أحمد سامي قبل أن يعلن مجلس الإدارة برئاسة فرج عامر عن استمراره بشكل دائم.

وكان سموحة احتل المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة التي كانت تصارع من أجل البقاء في الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة



وما زال موقف المدير الفني لفريق حرس الحدود غامضا حيث يقترب عبد الحميد بسيوني من قيادة الفريق خلفا لأحمد عيد عبد الملك.

يورتشيتش، فيتو

بيراميدز يحتفط بالكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز رغم إغراءات العروض التي تلقاها بعد فوز الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا ومنافسته على لقبي الدوري الممتاز وكأس مصر.

واحتفظ البنك الأهلي بمديره الفني الشاب طارق مصطفى الذي حصد معه الترتيب الخامس لأول مرة في تاريخه.

كما احتفظ سيراميكا كليوباترا بمدربه علي ماهر الذي حصد معه لقب كأس عاصمة مصر للعام الثالث علي التوالي.

كما احتفظ الاسماعيلي بمدربه تامر مصطفى وأيضا احتفظ إنبي بمدربه حمزة الجمل ويستمر هيثم شعبان في قيادة طلائع الجيش.

كما احتفظ فاركو بأحمد خطاب مديرا فنيا كما يستمر سيد عيد في قيادة بتروجت.

أما الثلاثي الصاعد للدوري الممتاز وهم المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الاسماعيلية.

تمسك المقاولون العرب بمحمد مكي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، كما أعلن وادى دجلة استمرار الجهاز الفني للفريق في الموسم الجديد بقيادة محمد الشيخ بعدما قاد الفريق إلى الدورى الممتاز، مع إضافة بعض العناصر للجهاز الفني ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عنها.

ووجه كهرباء الإسماعيلية الشكر لمدربه ياسر الكنانى الذي نجح في قيادة الفريق إلى الدوري الممتاز مفضلا إسناد المهمة إلى رضا شحاتة نجم الأهلى السابق ليقود الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

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