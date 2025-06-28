المصري يواصل تدريباته ببورفؤاد استعدادا للموسم الجديد (صور)

يواصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته اليوم السبت على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد ضمن استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

المصري يقرر إقامة ملعبين للتدريب بأحدث المواصفات

وقرر كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، التكفل بنفقات إقامة ملعبين للتدريب بأحدث المواصفات العالمية بملعب السيد متولي على أن يتم تقديمها كهدية للنادي المصري فور الانتهاء منهما بنهاية شهر أغسطس المقبل على أقصى تقدير.

وتم تكليف إحدى الشركات المتخصصة في مجال إعداد الملاعب بمصر والشرق الأوسط بالبدء في إجراء المعاينات اللازمة لملعب السيد متولي، حيث قام مسئولي الشركة ظهر اليوم بجولة تفقدية للملعب يرافقهم المهندس عماد البرشة عضو مجلس إدارة النادي وعضو لجنة تطوير المنشآت.

ومن المقرر أن يتم إعداد الملعبين على أحدث الطرز العالمية سواء من ناحية البنية التحتية المتعلقة بشبكات الري والصرف وكذلك الإضاءة بالإضافة إلى غرف خلع الملابس المجهزة على أعلى مستوى، فيما سيتم استخدام تكنولوجيا هايبرد في إعداد أرضيات الملعبين حيث تجمع تلك التكنولوجيا بين النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي.

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