الخميس 26 يونيو 2025
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رياضة

بالأرقام، مسيرة حافلة لـ حمزة المثلوثي مع الزمالك بعد إعلان رحيله

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

أعلن المدافع التونسي حمزة المثلوثي رحيله رسميًا عن صفوف نادي الزمالك، لينهي مسيرة ناجحة دامت لـ 5 سنوات بقميص القلعة البيضاء، شهدت العديد من اللحظات البارزة والأرقام اللافتة.

وفي السطور التالية نعرض أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك خلال 5 سنوات خاضها مع القلعة البيضاء. 

 

أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك 

وخاض المثلوثي خلال مسيرته مع الزمالك 153 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي 12420 دقيقة لعب، وسجل خلالها 5 أهداف، وصنع 6 أهداف أخرى، مقدما أداء دفاعيا ثابتا ومميزا. 

وخلال تلك الفترة، حصل المثلوثي على 27 بطاقة صفراء، كما توّج مع الزمالك بـ6 بطولات، جاءت كالتالي:

2 دوري مصري ممتاز

2 كأس مصر

1 كأس الكونفدرالية الإفريقية

1 كأس السوبر الإفريقي

 

خمس سنوات من العطاء والانتماء

وقال المثلوثي في بيان رسمي: “إلى شعب الزمالك العظيم، أكتب كلماتي وأنا أحمل مزيجًا من الحزن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، النادي الذي كان بيتي ومصدر فخري وسعادتي”. وأضاف: “ارتديت القميص الأبيض بشرف، وشاركت في لحظات لا تُنسى، وحققنا بطولات ستظل في ذاكرتي للأبد”.

رحلة لم تخلُ من التحديات والإصابات

أشار المثلوثي إلى أن رحلته لم تكن سهلة، موضحًا أن الإصابة الأخيرة كانت ضربة مؤلمة لجسده وروحه، لكنها جزء من واقع كرة القدم. وعبّر عن رغبته في الاستمرار مع الفريق، لكن “لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا”.

 

شكر وتقدير لكل من سانده

وجه المثلوثي الشكر إلى إدارة النادي، الجهاز الفني والطبي، وزملائه اللاعبين، مؤكدًا أنهم كانوا سندًا حقيقيًا له. كما خص الجمهور الأبيض برسالة مؤثرة، قائلًا: “أنتم الروح والدافع، لن أنسى أبدًا هتافاتكم ودعمكم”.

 

ختام مشرف وبوعد بالعودة

أنهى المثلوثي رسالته قائلًا: “أغادر وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معًا… إلى لقاء قريب إن شاء الله”.

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