إنبي يفوز على سموحة بهدف حتحوت في الدوري المصري

الدوري المصري، انتهت مباراة سموحة أمام إنبي، بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد برج العرب، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف إنبي اللاعب محمد حتحوت في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

تشكيل سموحة أمام إنبي

أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل سموحة في مواجهة إنبى، ضمن مباريات الجولة السادسة فى الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعه، إسلام جابر.

خط الوسط: دوكو دودو، عمرو السيسى، محمود صابر، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونه.

خط الهجوم: صامويل امادى.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد أشرف، محمد مصطفى ميدو، شريف رضا، أحمد خالد، محمد كونيه، الحبيب أحمد حسن، أحمد إيهاب، مصطفى البدرى، محمد سالم.

فريق سموحة، فيتو

تشكيل إنبي أمام سموحة

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حمزة الجمل عن تشكيل الفريق البترولي في مواجهة سموحة في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع:مصطفى دويدار - أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة.

خط الوسط: أحمد العجوز – مودي ناصر – زياد كمال – صلاح زايد.

خط الهجوم: محمد شريف حتحوت – أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى وخالد أحمد حسن ومحمد سمير ومحمد جدو وهشام عادل وعلي إيهاب وعلي محمود وحسام إيفونا وأحمد زكي.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع فريق إنبي رصيده إلى 24 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث في مجموعة الهبوط، فيما تجمد رصيد سموحة عند 23 نقطة في المركز السادس بنفس المجموعة

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