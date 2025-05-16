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رياضة

تشكيل مباراة سموحة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

الاتحاد السكندري،فيتو
الاتحاد السكندري،فيتو

 أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه نادي الاتحاد السكندري فريق سموحة في الثامنة مساء، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري.

 

وجاء تشكيل نادي الاتحاد السكندري

 حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمد المغربي - محمود علاء - محمود شبانة - أحمد أيمن

خط الوسط: كريم الديب - مورو ساليفو - عمر الوحش - إسلام سمير - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: عمرو جمعة

ويجلس على مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري كلًا من: صبحي سليمان - مصطفي ابراهيم - سمير فكري - إسلام مرزوق - فادي فريد - مروان داوود - فان ديرك - إيمانويل إيبيه - عبد الغني محمد.

تشكيل سموحة أمام الاتحاد 

 

 

ويحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط برصيد 24 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 23 نقطة.

 

قائمة سموحة أمام الاتحاد السكندري 

 وأختار الكابتن أحمد عبدالعزيز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم في نادى سموحة، قائمة فريقه أمام نادى الاتحاد السكندرى وجاءت كالتالى:


حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف.

خط الدفاع: شريف رضا وبركات حجاج وميدو مصطفى ومحمد ربيعة ومحمد رجب الصافى وعبدالرحمن عامر.

خط الوسط: دوكو دودو وعمرو السيسى ومحمد كونية والحبيب أحمد وإسلام جابر ومحمد مكرونة وأحمد خالد واحمد إيهاب وعبدالكبير الوادي.

خط الهجوم: محمد سالم وصامويل أمادى وعلى عمرو.

 

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