شيكابالا يدرس الاعتزال.. قرار نهائي أم ضغوط إدارية؟ الغموض يحيط بمصير الأباتشي.. اجتماع حاسم بالزمالك هذا الأسبوع.. وميدو: نُؤسس فريقًا قويًّا

أثار محمود شيكابالا لاعب نادي الزمالك التساؤلات خلال الساعات الماضية بعد اعلانه انه يدرس الاعتزال، وتساءل البعض هل اللاعب سيعتزل بمحض إرادته أم سيتم إجباره على الاعتزال من قبل إدارة نادي الزمالك.

تراجع عن الاعتزال

يذكر أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، كان قد أخطر إدارة النادي برغبته في الاستمرار مع الفريق لموسم إضافي، وعدم الاعتزال بنهاية الموسم الجاري كما أعلن اللاعب سابقا.

وأكد اللاعب أنه ملتزم بعقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويطمح في مواصلة مشواره مع الفريق حتى نهاية التعاقد.

نؤسس فريقا قويا للموسم الجديد

وكشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية عن موقفهم من استمرار شيكابالا قائد الفريق خلال الموسم الجديد.

وقال أحمد حسام ميدو: "إن شاء الله سنعد فريقا قويا للموسم القادم، ومن الطبيعي أن ينافس الزمالك على جميع البطولات".

وعن موقفه من استمرار شيكابالا مع الفريق، قال ميدو: "شيكابالا لاعب كبير، وهو قائد للفريق وسيتم الإعلان عن مستقبله عبر المتحدث الرسمي للفريق".

يجب أن نتحدث مع شيكابالا

واستكمل: "شيكابالا لاعب كبير ولا يمكن أبدا أن نتحدث بشأن مستقبله إلا بعد الحديث معه، وكل الزملكاوية بيحبوه".

وتابع: "كنت أخطط دائما بأن أساهم في هيكلة قطاع كرة القدم، والجميع داخل النادي يعمل، وجون إدوار شغال بشكل جيد".

واضاف: "هناك اجتماع خلال الأسبوع القادم بين جون إدوارد المدير الرياضي وحسين لبيب رئيس النادي، ونائبه هشام نصر، سيتم بعده الإعلان عن خطة الفريق والمدير الفني".

ووجه ميدو رسالة لجماهير الزمالك: "متقلقوش"، وليس معنى عدم ظهور أخبار عن النادي أننا لا نعمل، الجميع يعمل بجد واجتهاد".

رغبة في إنهاء المشوار داخل المستطيل الأخضر

شيكابالا، البالغ من العمر 39 عامًا، أبدى حماسًا كبيرًا لمواصلة اللعب والمساهمة في دعم الفريق، مشيرًا إلى أنه يشعر بقدرته البدنية والفنية على العطاء لموسم آخر، على أن يكون هذا الموسم هو الأخير له قبل إعلان الاعتزال رسميًا.

ساهم في التتويج بكأس مصر

وكان شيكابالا قد لعب دورًا محوريًا في تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

هل طلب من شيكابالا الاعتزال؟

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة طلب معظم أعضاء مجلس إدارة النادي، من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء اعتزال كرة القدم بعد وصوله لـ 39 عاما خاصة أنه يتقاضى راتبا ضخما.

هل يعتزل شيكابالا؟

وكان شيكابالا أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم المنقضي 2024-2025، إلا أنه تراجع عن قراره ليستمر عاما آخر داخل جدران ميت عقبة.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، بأن معظم أعضاء المجلس يريدون أن يعتزل شيكابالا وألا يستمر مع الفريق بالموسم الجديد 2025-2026 بسبب راتبه المرتفع بالإضافة لعدم تقديمه إضافة فنية ملحوظة مع الفريق في وجهة نظرهم.

اعتزال شيكابالا

وأكد المصدر أن أعضاء المجلس لم يطلبوا ذلك من شيكابالا نهائيا بل يرون ضرورة استمراره في الملاعب موسم إضافي كونه مؤثر جدا من الناحية القيادية بالإضافة للناحية الفنية عند مشاركته في دقائق معدودة.

وواصل المصدر: أعضاء مجلس الزمالك يرون أن شيكابالا له الحق في اختيار موعد اعتزاله نظرا لأنه ابن النادي ومعشوق الجماهير البيضاء الأول وأسطورة القلعة البيضاء.

شيكابالا يدرس الاعتزال

وبعد ترديد تلك الشائعات يدرس محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي قبل بداية الموسم الجديد.

وفضل شيكابالا تأجيل ملف اعتزاله بسبب إعلان محمد عبد الشافي زميله بالفريق الاعتزال عقب نهاية المباراة وذلك لتسليط الضوء على نجم كبير يعلق حذاءه.

ومن المقرر أن يحسم شيكابالا قراره النهائي بشأن الاعتزال من عدمه خلال الأسبوع الجاري حيث أن مجلس الإدارة يترك الأمر للاعب احترامًا وتقديرًا لمسيرته، علمًا بأن تعاقده مستمر حتى نهاية الموسم الجديد.

ويعتبر شيكابالا من أساطير القلعة البيضاء في العصر الحديث، كما أنه الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبًا.

أرقام شيكابالا في موسم 2024-2025

خاض شيكابالا 17 مباراة مع الزمالك في الموسم المنقضي بجميع البطولات بواقع 393 دقيقة.

وخلال الـ 17 مباراة سجل شيكابالا هدفا وصنع هدفين وحقق لقب كأس مصر.

وغاب شيكابالا عن عدد كبير من مباريات الزمالك في الموسم المنقضي بسبب الإصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.