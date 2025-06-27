فوائد التين، يحمي من تصلب الشرايين والشيخوخة لكن يجب تناوله بحذر

فوائد التين، التين من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقه المميز ويستخدم فى عمل التين المجفف والمربى والحلوى.

وفوائد التين، عديدة لقيمته الغذائية العالية، فهو من الفاكهة التى ذكرت فى القرآن الكريم، ويحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن التين من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمحبوبة لدى الكثيرين، سواء طازج أو مجفف، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم لقيمته الغذائية العالية، ويزرع في مناطق البحر المتوسط وآسيا الغربية، وله استخدامات متعددة سواء في الطب التقليدي أو الغذاء.

القيمة الغذائية للتين

واضاف السيد، أن التين غني بعدد من العناصر الغذائية المهمة، منها الألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة، وفيتامينات مثل: A، C، K، وB6، ومعادن مثل: الحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، والزنك، والسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ومركبات نباتية مثل البوليفينولات.

فوائد التين للصحة

فوائد التين للصحة

وتابع، أن من فوائد التين للصحة:-

التين غني بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، مما يقي من الإمساك ويعزز صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على إنزيم يدعى فيكين يساعد في هضم البروتينات.

يحتوي التين على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يعمل على موازنة نسبة الصوديوم في الجسم، مما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

بفضل احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم، فإن التين يساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة عند النساء بعد سن اليأس.

على الرغم من طعمه الحلو، إلا أن التين يحتوي على ألياف تساعد على إبطاء امتصاص السكر، مما يجعله مفيد لمرضى السكري إذا تم تناوله بكميات معتدلة.

يساعد التين على خفض مستويات الكوليسترول الضار، بفضل محتواه من الألياف والبوليفينولات، ما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

يحتوي التين على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد والبوليفينولات، التي تقي من التلف الخلوي وتقلل من الالتهابات المزمنة التي ترتبط بأمراض السرطان والقلب.

يساهم الحديد الموجود في التين المجفف بشكل خاص في الوقاية من فقر الدم، مما يجعله مفيد خاصة للنساء خلال فترة الدورة الشهرية أو الحمل.

التين غني بالماء والفيتامينات، ويمكن استخدامه في أقنعة طبيعية لترطيب البشرة ومنحها نعومة ونضارة.

مضادات الأكسدة في التين تحارب الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد والبقع الداكنة، مما يساعد في تأخير علامات التقدم في السن.

خصائص التين المضادة للبكتيريا والالتهابات تساعد في تقليل البثور والاحمرار الناتج عن حب الشباب.

يستخدم التين في بعض مستحضرات العناية بالشعر لأنه يغذي فروة الرأس ويقوي الشعر من الجذور، ويمنحه لمعان طبيعي.

محاذير تناول التين

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد التين، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب الإسهال بسبب الألياف العالية، وارتفاع السكر إذا تم تناوله بكثرة، خاصة المجفف، وتحسس لدى بعض الأشخاص، وتفاعل مع أدوية مميعة للدم بسبب فيتامين K.

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