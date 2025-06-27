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خارج الحدود

ترامب يصف قرار المحكمة العليا بتقييد أوامر الحظر القضائي بالنصر الكبير

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قرار المحكمة العليا بالحد من صلاحيات القضاة حول القرارات التنفيذية بالنصر الكبير.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية شاملة تُعرقل تنفيذ السياسات الرئاسية، ما يمنح دفعة قانونية لخطط الرئيس "دونالد ترامب" بشأن إنهاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة.

وصوّت قضاة المحكمة بواقع 6 أصوات مقابل 3، لصالح تقليص هذه الصلاحيات، وهو ما يُمهّد الطريق أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في جهودها لتعديل قواعد منح الجنسية الأمريكية وبعض السياسات الكبرى بشكل أحادي.

وتتمحور القضية حول أوامر سابقة أصدرها قضاة محاكم فيدرالية بمنع تنفيذ قرار ترامب في ثلاث دعاوى منفصلة، حيث علقت تلك الأوامر تنفيذ القرار إلى حين البت في القضايا.

وكتبت القاضية "إيمي كوني باريت" في حيثيات الحكم: "يرى البعض أن الأوامر القضائية الشاملة تمنح السلطة القضائية أداة قوية لمراجعة قرارات السلطة التنفيذية، لكن المحاكم الفيدرالية ليست جهة رقابية عامة على هذه السلطة، وإنما دورها حل النزاعات في إطار الصلاحيات التي منحها لها الكونجرس".

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