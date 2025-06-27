إدارة ترامب تحجب معلومات الاستخبارات عن الكونجرس عقب تسريب تقييم ضرب إيران

كشفت مصادر رفيعة المستوي لموقع "أكسيوس" الأمريكى، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب يعتزم تقييد مشاركة المعلومات الاستخباراتية السرية مع الكونجرس، على خلفية تسريب تقييم سري يشير إلى أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، لم تكن بالنجاح الذي صوّره، فيما يخطط البيت الأبيض لاستبعاد مديرة الاستخبارات الوطنية، من الإحاطة السرية بشأن إيران، أمام مجلس الشيوخ.

ترامب يقييد مشاركة المعلومات السرية مع الكونجرس

ووفق ما نقل الموقع الأمريكى، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فتح تحقيقًا بشأن التسريب، الذي أثار غضب الرئيس ومسؤولي إدارته، معتبرين أن نشر التقييم الاستخباراتي الأولي يهدف إلى تقويض تصريحات ترمب التي أكدت أن المواقع النووية الإيرانية "دُمِّرت بالكامل".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، نشرت الثلاثاء الماضى، تقييمًا استخباراتيًا أعدته وكالة استخبارات الدفاع، ذراع الاستخبارات الرئيسية لوزارة الدفاع "البنتاجون"، يشكك في نجاح الضربات الأميركية التي استهدفت 3 منشآت نووية، فجر الأحد، في تدمير برنامج إيران النووي بالكامل.

إدارة ترامب تعلن الحرب على مسربيين الضربة الأمريكية

فيما قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض للموقع: "نعلن الحرب على المسربين"، مشيرًا إلى أن الاستخبارات تعمل حاليًا على تشديد إجراءاتها لمنع من وصفهم بـ"عناصر الدولة العميقة" من تسريب تقارير ذات مستوى ثقة منخفض إلى وسائل الإعلام.

يشار إلى أن أعضاء الكونجرس لهم صلاحية قانونية للاطلاع على المعلومات السرية في إطار مهامهم التشريعية والرقابية، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستواجه اعتراضًا من جانب المشرعين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

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