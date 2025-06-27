الجمعة 27 يونيو 2025
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خارج الحدود

مدير الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يواصل استهداف طالبي المساعدات

غزة،فيتو
غزة،فيتو

قال مدير الإغاثة الطبية في غزة، اليوم الجمعة: إن عمليات استهداف وقنص طالبي المساعدات مستمرة في محيط مراكز التوزيع.

وأوضح أن غالبية إصابات طالبي المساعدات على مستوى الرأس ما يؤكد قنصهم عمدا.

وأشار إلى أنه لم يدخل إلى القطاع أي مساعدات غذائية أو طبية منذ 4 أشهر.

ومنع الاحتلال إدخال تطعيمات الأطفال منذ أكثر من 4 أشهر ما يهدد حياتهم.

وأكدت وزارة الصحة بـ غزة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 56,331 شهيدا و132,632 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

سكان غزة مهددون بالموت عطشًا

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا"، أمس الخميس، إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت بهذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

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