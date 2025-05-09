فوائد السمسم، يحارب العدوى والالتهابات بالجسم ويقوي العظام

فوائد السمسم، السمسم من الحبوب الشهيرة التى عرفت على مر العصور، حيث يستخدم فى الطهى والحلوى ويستخرج منه زيت السمسم الشهير، وله استخدامات مختلفة.

وفوائد السمسم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن السمسم هو أحد أقدم المحاصيل الزيتية المعروفة في العالم، ويعود تاريخه إلى آلاف السنين في حضارات مثل الهند وبابل ومصر القديمة، ويتميز ببذوره الصغيرة التي تحتوي على كنز من العناصر الغذائية المهمة، ويستخدم بأشكال متعددة مثل الزيت، الطحينة، أو يضاف إلى المخبوزات والأطعمة المختلفة، ورغم صغر حجم بذوره، فإن فوائده الصحية عظيمة ومتعددة.

القيمة الغذائية للسمسم

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية: يحتوي السمسم على مزيج غني من الفيتامينات والمعادن، ومن أبرز مكوناته الغذائية:

البروتينات النباتية

الألياف الغذائية

الدهون الصحية (خاصة أحماض أوميجا 6)

الفيتامينات مثل فيتامين B1، B2، B3، B6، وفيتامين E

معادن مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، الزنك، السيلينيوم، والنحاس

مضادات الأكسدة مثل السيسامين والسيسامول

فوائد السمسم الصحية

وتابع، أن من فوائد السمسم للصحة:-

يحتوي السمسم على دهون غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكولسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

يعتبر السمسم مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

تساعد الألياف الموجودة في السمسم على تعزيز حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم، كما أنها تساهم في الوقاية من الإمساك.

تظهر بعض الدراسات أن السمسم يمكن أن يساهم في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

الفيتامين E والزيوت الطبيعية في السمسم تحافظ على ترطيب البشرة وتمنع جفافها، كما أن استخدام زيت السمسم للشعر يساعد في تقويته ومنع تساقطه ويمنحه لمعان طبيعي.

يحتوي السمسم على الزنك والسيلينيوم، وهما عنصران مهمان لتقوية المناعة وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

المركبات المضادة للأكسدة في السمسم، مثل السيسامول والسيسامين، تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات في الجسم، مما يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

فوائد السمسم الصحية

فوائد السمسم للأطفال

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى، أن السمسم له فوائد عديدة للأطفال، ومن فوائد السمسم للأطفال الآتي:-

يساعد في تقوية العظام والأسنان

يساهم في نمو الدماغ وتحسين التركيز

يدعم الجهاز المناعي للطفل

استخدامات السمسم في الحياة اليومية

وتابعت أن استخدامات السمسم عديدة، ومنها:

الطحينة، منتج غذائي يصنع من السمسم المطحون ويستخدم في العديد من الأطباق مثل الحمص والمتبل.

زيت السمسم، يستخدم في الطهي وأيضا كعلاج موضعي للشعر والبشرة.

المخبوزات يضاف إلى الخبز والمعجنات لإعطائها نكهة مميزة وفائدة غذائية.

الحلويات، يدخل في صناعة الحلويات مثل الحلاوة الطحينية.

محاذير تناول السمسم

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد السمسم الكثيرة، إلا أن هناك بعض التحذيرات، منها:

قد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص.

يحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يجب تناوله باعتدال خاصة لمن يتبع حمية غذائية.

يجب استشارة الطبيب في حال تناول أدوية مميعة للدم، لأن السمسم قد يزيد من تأثيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.