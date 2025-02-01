تناول حفنة يوميا، السمسم يحسن مزاجك ويقوي ذاكرتك

فوائد السمسم، يُعتبر السمسم من أقدم البذور الزيتية التي عرفها الإنسان، حيث استُخدم منذ آلاف السنين في الطهي والطب البديل، ويتميز السمسم بقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات، المعادن، الدهون الصحية، والبروتينات.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن السمسم من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية، حيث يساعد في دعم صحة القلب والعظام والجهاز الهضمي والمناعي، إضافةً إلى دوره في تحسين صحة الشعر والجلد.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة كمال، فوائد السمسم الصحية والغذائية، وكيف يمكن أن يكون إضافة مهمة إلى النظام الغذائي اليومي.



تعرف على القيمة الغذائية للسمسم



السمسم وفوائده

السمسم مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة، حيث يحتوي على:

البروتينات: تساهم في بناء العضلات وتعزيز صحة الجسم.

الدهون الصحية: يحتوي على الدهون غير المشبعة التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الألياف الغذائية: تُحسّن الهضم وتعزز صحة الأمعاء.

المعادن: مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، والزنك، وهي ضرورية لصحة العظام والدماغ والجهاز المناعي.

الفيتامينات: خاصة فيتامينات المجموعة B المهمة لعملية الأيض والطاقة.

مضادات الأكسدة: مثل السيسامين والسيسامولين، التي تحمي الجسم من الجذور الحرة وتأثيراتها الضارة.



أهم فوائد السمسم الصحية للجسم

1. دعم صحة القلب

يحتوي السمسم على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وخاصة أحماض أوميجا 3 وأوميغا 6 الدهنية، والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد HDL، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي الأوعية الدموية من الالتهابات والأضرار الناتجة عن التأكسد.

2. تعزيز صحة العظام

يُعد السمسم من أغنى المصادر النباتية بالكالسيوم، وهو عنصر ضروري للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة لدى كبار السن والنساء بعد انقطاع الطمث. كما يحتوي على المغنيسيوم والزنك، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام.

3. تحسين عملية الهضم

يحتوي السمسم على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث تعمل على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما تساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة.

4. تعزيز صحة الجهاز المناعي

يحتوي السمسم على معادن مهمة مثل الزنك والحديد، التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم وظائف الجهاز المناعي وتعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يساعد الجسم على محاربة العدوى والأمراض.

5. تنظيم مستويات السكر في الدم

يُعتبر السمسم خيارًا جيدًا لمرضى السكري، حيث يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل محتواه من الألياف والبروتينات والدهون الصحية التي تُبطئ امتصاص السكر، مما يقلل من التقلبات الحادة في مستويات الجلوكوز. كما أن السيسامين الموجود في السمسم يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

6. تقوية الشعر وتحسين صحة الجلد

يُستخدم زيت السمسم في العناية بالشعر والجلد، حيث يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل على تغذية الشعر وتقويته، مما يقلل من تساقطه ويعزز نموه. كما يساعد في ترطيب الجلد وتقليل التجاعيد، بفضل احتوائه على فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية.

7. دعم وظائف الدماغ وتحسين المزاج

يحتوي السمسم على الأحماض الدهنية الصحية والمغنيسيوم، وهي عناصر تلعب دورًا مهمًا في تعزيز وظائف الدماغ وتحسين المزاج. كما أنه يساعد في تقليل التوتر والقلق، ويحسن الذاكرة والتركيز.

8. دعم فقدان الوزن

رغم احتوائه على نسبة عالية من الدهون، إلا أن السمسم يُعد خيارًا جيدًا لمن يسعون إلى إنقاص الوزن، حيث يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول بسبب محتواه الغني من البروتينات والألياف، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية الزائدة.

9. تقليل الالتهابات في الجسم

يحتوي السمسم على مضادات التهاب طبيعية تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة، والتي تُعتبر سببًا رئيسيًا للعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل.

فوائد السمسم

طرق تناول السمسم في النظام الغذائي



يمكن تضمين السمسم بسهولة في النظام الغذائي بعدة طرق، منها:

إضافته إلى السلطات والمخبوزات للحصول على قوام مقرمش ونكهة مميزة.

تناول الطحينة المصنوعة من السمسم، وهي مصدر غني بالطاقة والبروتينات.

استخدام زيت السمسم في الطهي أو كصلصة للسلطات.

إضافته إلى العصائر والمشروبات الصحية للحصول على فوائد إضافية.

تناوله محمصًا كوجبة خفيفة لذيذة ومغذية.

الآثار الجانبية والتحذيرات



رغم الفوائد العديدة للسمسم، إلا أن هناك بعض التحذيرات التي يجب مراعاتها:

الحساسية: قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه السمسم، مما يسبب ردود فعل تحسسية.

زيادة السعرات الحرارية: نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، يجب تناوله باعتدال لتجنب زيادة الوزن.

تفاعل الأدوية: قد يتفاعل السمسم مع بعض الأدوية، مثل أدوية تخثر الدم، لذا يُفضل استشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.