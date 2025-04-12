فوائد السمسم، يخفف الالتهابات ويحارب الشيخوخة والسرطان

فوائد السمسم، السمسم من الحبوب الشهيرة التي عرفت منذ زمن بعيد، وله مذاق مميز ويستخدم في الطهي وصناعة المخبوزات.

وفوائد السمسم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن السمسم من أقدم البذور الزيتية التي استُخدمت في التغذية والطب الشعبي، ويتميز بفوائده الصحية المتعددة، وقيمته الغذائية العالية، وتنتمي بذور السمسم إلى عائلة البيدالية، وتُستخدم في كثير من الأطعمة كإضافة لذيذة وغنية، كما يُستخرج منها زيت السمسم الشهير، المعروف بفوائده الصحية المتنوعة.

عناصر غذائية مهمة موجودة في السمسم

وأضاف السيد أن أول وأبرز فوائد السمسم تكمن في غناه بالعناصر الغذائية، فهو يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية غير المشبعة، خاصة الأوميجا 6، بالإضافة إلى البروتينات، والألياف الغذائية، مما يجعله غذاءً مفيدًا لصحة القلب والجهاز الهضمي، كما يحتوي السمسم على مجموعة مميزة من الفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك، والفيتامين B1، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز المناعة ودعم صحة العظام.

فوائد السمسم للصحة

فوائد السمسم للصحة

وتابع، أن من فوائد السمسم التى تدفعنا لتناوله:

خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، ويرفع الكوليسترول الجيد، وذلك بفضل احتوائه على مركبات الليغنان وفيتوسترول، وهي مركبات نباتية تساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساهم السمسم كذلك في تحسين صحة الجلد والشعر، حيث يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين E والسيلينيوم، التي تحارب الجذور الحرة وتُبطئ من علامات الشيخوخة.

زيت السمسم يُستخدم في الطب الهندي التقليدي (الأيورفيدا) لعلاج مشاكل البشرة مثل الجفاف والالتهابات.

أما بالنسبة للجهاز الهضمي، فإن السمسم يعمل كملين طبيعي بفضل أليافه، مما يساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

ومن الجدير بالذكر أن السمسم قد يكون مفيدًا في التحكم في مستويات السكر في الدم، وذلك بسبب مؤشره الجلايسيمي المنخفض، مما يجعله غذاءً مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

السمسم ليس مجرد إضافة للطعام من أجل الطعم فقط، بل هو كنز غذائي ذو فوائد صحية عظيمة تستحق أن يُدرج في النظام الغذائي اليومي، سواء على شكل بذور، أو طحينة، أو زيت.

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