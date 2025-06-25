الأربعاء 25 يونيو 2025
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أخبار مصر اليوم، السيسي يصدر قرارًا بزيادة المعاشات من أول يوليو، رد عاجل من الحكومة حول العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بيروت وعمان

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فيتو

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 225 لسنة 2025 بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 2025/7/1.

ونشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية اليوم ونص القرار الجمهوري، في مادته الأولى على زيادة بنسبة 15% بدءًا من 2025/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2019

مدبولي يكشف موقف الحكومة من تخفيف أحمال الكهرباء وسحب الأموال الساخنة

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مخاوف بعض المواطنين من لجوء الحكومة إلى تخفيف أحمال الكهرباء في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تكلفة استيراد الغاز الطبيعي.

وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعلمين الجديدة، بعدم لجوء الحكومة إلىي تخفيف أحمال الكهرباء، مع توجيهه كافة الجهات بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات الدولة.

وقال رئيس الوزراء، إن الدولة تؤمن احتياجاتها من الموارد الدولارية بعيدًا عن الأموال الساخنة.

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

 

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن آخر تطورات الموقف بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وموقف الحكومة من الصيغة الأخيرة التي توصل إليها البرلمان لحل الأزمة بين المستأجرين والملاك.

وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعلمين الجديد، أن جميع الخبراء أكدوا استحالة استمرار الإيجار القديم بوضعه الحالي، كما أن البرلمان والحكومة ملتزمين بحكم المحكمة الدستورية العليا.

ولفت إلى أن الحكومة في تواصلها وتنسيقها مع مجلس النواب تراعي تحقيق التوازن بين المستأجرين والملاك في قانون الإيجار القديم بعد التعديل.

دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر محرم.. وغدا أول أيام العام الهجري الجديد 1447

 

أعلنت دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر محرم لعام 1447 هجريًّا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الإفتاء إلى أنه تبين لها من نتائج الرؤية الشرعية التحقق من ثبوت رؤية الهلال.

أول أيام العام الهجري الجديد 

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الأربعاء هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًّا وأن غدا الخميس هو غرة شهر محرم وأول أيام العام الهجري الجديد 1447 هجريًّا.

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ممنوع كتابة الإجابات في ورقة الأسئلة

حذرت وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من كتابة الإجابات على ورقة الأسئلة، وشددت الوزارة على أن الإجابات التي يلتفت إليها هي التي بدونها الطالب في البابل شيت، وبالنسبة للأسئلة المقالية تكون الإجابات في الورق المخصص للإجابة.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وفي السياق ذاته، صدرت تعليمات الوزارة بالتنبيه على مسئولي اللجان بمنع أي مراقب أو ملاحظ في لجان امتحانات الثانوية العامة أن يلزم الطالب على كتابة الإجابة في ورقة الأسئلة.

تعليمات هامة لرؤساء لجان الثانوية العامة بشأن موعد تسليم أوراق الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة، صدرت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بتوزيع أوراق الإجابة في تمام الساعة 8 و50، دقيقة لإتاحة الوقت لكتابة الطالب بياناته ومراجعتها قبل بدء الوقت الفعلي للامتحان بعشر دقائق، حيث يبدأ الامتحان في التاسعة صباحًا، وذلك الإجراء حتى لا يضيع الوقت على الطالب.

توزيع أوراق إجابة الثانوية العامة 

وكان عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، اشتكوا عقب امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب الأحد الماضي من ضيق الوقت، وأن هناك وقتا طويلا ضاع منهم في تسجيل البيانات، ولم يتم تعويضهم عن ذلك الوقت الضائع

مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بيروت وعمان

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري استئناف رحلاتها الجوية المباشرة من مطار القاهرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بواقع رحلة واحدة يوميًا رقم MS709/MS710  ومع زيادة الترددات اليومية وفقًا لزيادة الطلب.

استئناف رحلات مصر للطيران إلى كل من لبنان والأردن

كما أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها بين القاهرة والعاصمة الأردنية عَمان اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.

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