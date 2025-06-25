مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن آخر تطورات الموقف بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وموقف الحكومة من الصيغة الأخيرة التي توصل إليها البرلمان لحل الأزمة بين المستأجرين والملاك.

وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعلمين الجديد، أن جميع الخبراء أكدوا استحالة استمرار الإيجار القديم بوضعه الحالي، كما أن البرلمان والحكومة ملتزمين بحكم المحكمة الدستورية العليا.

ولفت إلى أن الحكومة في تواصلها وتنسيقها مع مجلس النواب تراعي تحقيق التوازن بين المستأجرين والملاك في قانون الإيجار القديم بعد التعديل.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم



يشار إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يتكون من 9 مواد بخلاف مادة النشر، شملت عددا من الأحكام والضوابط، المتعلقة بزيادة قيمة الأجرة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك إخلاء الوحدات المؤجرة خلال 7 سنوات للشقق، و5 سنوات للمحال التجارية المؤجرة بنظام القانون القديم.

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