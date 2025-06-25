تعليمات هامة لرؤساء لجان الثانوية العامة بشأن موعد تسليم أوراق الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة، صدرت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بتوزيع أوراق الإجابة في تمام الساعة 8 و50، دقيقة لإتاحة الوقت لكتابة الطالب بياناته ومراجعتها قبل بدء الوقت الفعلي للامتحان بعشر دقائق، حيث يبدأ الامتحان في التاسعة صباحًا، وذلك الإجراء حتى لا يضيع الوقت على الطالب.

توزيع أوراق إجابة الثانوية العامة

وكان عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، اشتكوا عقب امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب الأحد الماضي من ضيق الوقت، وأن هناك وقتا طويلا ضاع منهم في تسجيل البيانات، ولم يتم تعويضهم عن ذلك الوقت الضائع.

وجاءت تعليمات وزارة التربية والتعليم لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة مراعاة لصالح الطلاب، واستجابة لشكاوى بعض الطلاب من إهدار وقت في تسجيل البيانات.

امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات

ويؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

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