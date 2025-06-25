الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليمات هامة لرؤساء لجان الثانوية العامة بشأن موعد تسليم أوراق الامتحانات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025، فيتو
ads

امتحانات الثانوية العامة، صدرت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بتوزيع أوراق الإجابة في تمام الساعة 8 و50، دقيقة لإتاحة الوقت لكتابة الطالب بياناته ومراجعتها قبل بدء الوقت الفعلي للامتحان بعشر دقائق، حيث يبدأ الامتحان في التاسعة صباحًا، وذلك الإجراء حتى لا يضيع الوقت على الطالب.

توزيع أوراق إجابة الثانوية العامة 

وكان عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، اشتكوا عقب امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب الأحد الماضي من ضيق الوقت، وأن هناك وقتا طويلا ضاع منهم في تسجيل البيانات، ولم يتم تعويضهم عن ذلك الوقت الضائع.

وجاءت تعليمات وزارة التربية والتعليم لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة مراعاة لصالح الطلاب، واستجابة لشكاوى بعض الطلاب من إهدار وقت في تسجيل البيانات.

امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات

ويؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجان امتحانات الثانوية العامة رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

مواد متعلقة

أول إجراء من المعلمين بشأن تعرض ملاحظ بامتحانات الثانوية العامة لوعكة صحية بكفر الشيخ

عقوبات رادعة تصل إلى الحبس للطلاب الغشاشين ومروجي الامتحانات

الأكثر قراءة

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

مدرب الزمالك الجديد، فيريرا يظهر في الصورة (تفاصيل)

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

هوايته قتل الفلسطينيين، مقتل رونين موشي في كمين يثير الجدل ونشطاء: عدالة السماء (فيديو)

حكم نهائي بإلغاء سحب أرض الزمالك في مرسى مطروح

المصري يعلن رسميا تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق

النيابة تحقق في قضية اختلاس بشركة التعاون للبترول

زيزو يزين التشكيل المثالي للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بزوال الهموم والكرب

في ذكرى الهجرة النبوية، تاريخ السفر إلى الحبشة وأحداثها

في ذكرى الهجرة، عبد الله بن أريقط هل صحب النبي وأسلم معه؟

المزيد
الجريدة الرسمية