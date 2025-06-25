مدبولي يكشف موقف الحكومة من تخفيف أحمال الكهرباء وسحب الأموال الساخنة

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مخاوف بعض المواطنين من لجوء الحكومة إلى تخفيف أحمال الكهرباء في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تكلفة استيراد الغاز الطبيعي.

وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعلمين الجديدة، بعدم لجوء الحكومة إلىي تخفيف أحمال الكهرباء، مع توجيهه كافة الجهات بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات الدولة.

وقال رئيس الوزراء، إن الدولة تؤمن احتياجاتها من الموارد الدولارية بعيدًا عن الأموال الساخنة.

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