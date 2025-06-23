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تعرف على خدمة المسار السريع بعد إطلاقها بمطار القاهرة الدولي

خدمة المسار السريع
خدمة المسار السريع بمطار القاهرة الدولي

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي عن تفعيل خدمة المسار السريع بهدف توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة وكفاءة، وتيسير إجراءات السفر والوصول دون فترات انتظار طويلة، وذلك مقابل رسوم تُدفع عند أول نقطة في المسار.

تفعيل خدمة المسار السريع بمطار القاهرة

يأتي ذلك في إطار حرص مطار القاهرة الدولي على تطوير خدماته المقدمة للمسافرين ومواكبة أحدث المعايير العالمية في مجال السفر.

وبدأ تشغيل الخدمة فعليًا في شهر مايو الماضي بمبنى الركاب رقم (2)، ويجري حاليًا استكمال التجهيزات اللازمة لتفعيلها في باقي مباني الركاب.

مراحل استخدام خدمة المسار السريع

وتنطلق تجربة المسار السريع بتوجه الراكب إلى الكاونتر المخصص لسداد رسوم الخدمة، حيث يتولى فريق الخدمة مرافقة المسافر وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة حتى اجتياز كاونترات الجوازات، بما يضمن تجربة سفر مريحة تتماشى مع المعايير الدولية، وعند الوصول فقد تم تخصيص مسار سريع عند كاونترات الجوازات لتسهيل إجراءات الدخول.

تُعد خدمة المسار السريع خيارًا عمليًا يوفر مرونة أكبر للمسافرين، ويساعدهم على استثمار وقتهم بشكل أفضل، كما تلبي الخدمة احتياجات العائلات المصاحبة لأطفال صغار، مما يسهم في تحسين تجربة السفر والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لتضاهي أفضل المطارات العالمية.

ويؤكد إطلاق هذه الخدمة التزام مطار القاهرة الدولي بتقديم تجربة سفر متميزة تعكس مكانته كمركز طيران إقليمي حيوي وتنافسي.

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