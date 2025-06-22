أول إجراء من المعلمين بشأن تعرض ملاحظ بامتحانات الثانوية العامة لوعكة صحية بكفر الشيخ

تلقت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق، يفيد بإصابة المعلم عبد الفتاح أحمد محمد علي، منتدب ملاحظ بامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة دسوق الثانوية بنات، التابعة لإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بحالة هبوط مفاجئ في الضغط قبل انطلاق امتحان اللغة العربية صباح اليوم الأحد، ما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى دسوق العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد أبو زور رئيس النقابة الفرعية بدسوق، بسرعة التوجه إلى مستشفى دسوق العام، للاطمئنان على الحالة الصحة للمعلم وتوفير الدعم اللازم له، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات النقابة العامة لمتابعة الحالة الصحية له لحظة بلحظة.

وتبين أن المعلم عبد الفتاح أحمد المنتدب ملاحظا على أعمال امتحانات الثانوية العامة، تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

وتلقى الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى، وعاد إلى ممارسة واجبه بالرقابة على امتحان اللغة العربية، دون أي مشكلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.