مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بيروت وعمان

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري استئناف رحلاتها الجوية المباشرة من مطار القاهرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بواقع رحلة واحدة يوميًا رقم MS709/MS710 ومع زيادة الترددات اليومية وفقًا لزيادة الطلب.

استئناف رحلات مصر للطيران إلى كل من لبنان والأردن

كما أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها بين القاهرة والعاصمة الأردنية عَمان اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.

وأوضحت الشركة أنه يمكن لعملاء شركة مصر للطيران الحصول علي مزيد من المعلومات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 داخل مصر أو الرقم الدولي 97142306666 + أو الرقم الدولي

+966122297777 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو زيارة أقرب مكتب لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

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