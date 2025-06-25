الأربعاء 25 يونيو 2025
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أخبار مصر

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ممنوع كتابة الإجابات في ورقة الأسئلة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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حذرت وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من كتابة الإجابات على ورقة الأسئلة، وشددت الوزارة على أن الإجابات التي يلتفت إليها هي التي بدونها الطالب في البابل شيت، وبالنسبة للأسئلة المقالية تكون الإجابات في الورق المخصص للإجابة.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وفي السياق ذاته، صدرت تعليمات الوزارة بالتنبيه على مسئولي اللجان بمنع أي مراقب أو ملاحظ في لجان امتحانات الثانوية العامة أن يلزم الطالب على كتابة الإجابة في ورقة الأسئلة.

المخالفات المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات

وحذرت الوزارة رؤساء اللجان من أي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات، وأنه لا تهاون في التعامل مع من يقصر في أداء واجبه أو يرتكب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

تعليمات هامة لرؤساء لجان الثانوية العامة بشأن موعد تسليم أوراق الامتحانات

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وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

 

 

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