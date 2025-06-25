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دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر محرم.. وغدا أول أيام العام الهجري الجديد 1447

هلال شهر محرم
هلال شهر محرم
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أعلنت دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر محرم لعام 1447 هجريًّا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

 

وأشارت الإفتاء إلى أنه تبين لها من نتائج الرؤية الشرعية التحقق من ثبوت رؤية الهلال.

أول أيام العام الهجري الجديد 

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الأربعاء هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًّا وأن غدا الخميس هو غرة شهر محرم وأول أيام العام الهجري الجديد 1447 هجريًّا.

بيان دار الإفتاء عن هلال شهر محرم 

وبهذه المناسبةِ تقدم الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعيا اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
 

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