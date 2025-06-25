محرم فؤاد، المغنواتي الذي حذر من الشيوعية في عهد ناصر وضرب رقما قياسيا في الزواج من جميلات الفن

محرم فؤاد، مغنواتي السينما، مطرب الموالد والافراح، مطرب مصرى أصيل من الزمن الجميل، عمل مطربا وملحنا وأجاد العزف على العود، جمع بين الغناء الوطنى والموال والاغانى الخفيفة، من أشهر أفلامه حسن ونعيمة، ومن أشهر أغانيه " رمش عينه اللي جارحنى "، عاش حياته مشغولا وفي منافسة مع المطرب عبد الحليم حافظ، وتزوج أجمل فنانات جيله؛ تحية كاريوكا وعايدة رياض وجورجينا رزق ملكة جمال لبنان والمذيعة منى هلال.



ولد الفنان محرم فؤاد في مثل هذا اليوم 25 يونيو عام 1934 بحي بولاق، ورحل في 27 يونيو عام 2002، عشق الغناء منذ الصغر، فعندما كان في الخامسة من عمره كان يؤدي الأدوار المسرحية والغنائية في المدرسة، وفي السابعة من عمره غنى أمام الملك فاروق مع فريق مدرسته أغنية يقول مطلعها: (مليك البلاد وعماد الوطن) وأعجب به الملك وذات يوم عندما كان يتجلى على المسرح في إحدى الحفلات المدرسية جاءته الصدمة الكبرى، عندما أخذه شقيقه من على المسرح ليصطحبه إلى المنزل ويخبره بوفاة والده، الذي طالما حظره من السير في مشوار الفن الذى اعتبره عيبا.

مغنى في الأفراح والموالد



بدأ محرم فؤاد حياته مغنيا فى الموالد والأفراح والملاهى الليلية، وغنى الموال في النجوع والكفور، التحق بمعهد الموسيقى العربية لتعلم الغناء والعزف على العود، ليتجه بعده إلى ركن الهواة بالإذاعة لتقديم مقطوعات موسيقية قابل بعدها الملحن عبد العظيم محمد الذي أقنعه بضرورة اتجاهه إلى الغناء ولحن له فى البداية أغنية “ أسمر حليوة زين ” التى غناها محرم في الإذاعة، لكن صعب عليه الاعتماد كمطرب فى الإذاعة، وظل ينتظر انعقاد اللجنة ومن خلال برنامج "ساعة لقلبك" قدم فقرة غنائية للمواهب والمطربين الجدد، وبعدها بأيام تم الإعلان عن انعقاد لجنة الاستماع بالإذاعة وتقدم لها محرم وتم قبوله رسميا واعتمد كمطرب وكانت أولى أغنياته الإذاعية "زي نور الشمس حبي وتنكره".

الفنان محرم فؤاد



اهتم محرم فؤاد في بداياته بهموم وطنه والتعبير عنها؛ فقدم مجموعة من الأغاني الوطنية والتي بلغت 200 أغنية وطنية لمصر إلى جانب 20 أغنية لفلسطين وحدها من أشهرها اغنية (لموا الصف دم الشهدا لسة ما جف) لدرجة أن البعض كان يظن أنه من أصل فلسطيني.

ابحث عن سمراء قامتها هيفاء



من أشهر أغاني محرم فؤاد والتي حفظتها الجماهير وما زالت باقية حتى اليوم والتي تزيد عن 300 اغنية: أبحث عن سمراء، ياغزال اسكندرانى، ميتى اشوفك، ياواحشنى رد على، سلامات يا حبايب، معرفتش تحبنى، اوعى تكون بتحب يا قلبى، لا لا تلومونى لا، أنا عايز صبية، ياحبيبى قولى أخرة جرحى ايه ، وغيرها.

يرى أن الغناء أصبح فوضى



عن رأيه في غناء ومطربى هذه الأيام قال محرم فؤاد: الغناء الآن أصبح فوضى وأصبح من حق أي شخص أن يغني بل أصبح كل من هب ودب يغني، زمان كان من الصعب جدا إجازة مطرب للغناء فظهر أصحاب الحناجر الذهبية، أما الآن فمن يغني هم من أصحاب حناجر الصفيح والألومنيوم.

محرم فؤاد فى شبابه



يرى محرم فؤاد أن أساس الفن هو معاناة الشعب الذى يعبر عنه ويقول: لابد أن يكون الفنان من الشعب، فلو لم يكن الفنان يتذوق ويتزود من معاناة شعبه لايصبح فنانا، وهناك شئ مهم يربطنى بمصر وهو تراب مصر ونيلها وتاريخنا الفرعونى ومساجدنا وأولياءنا الصالحين، ولولا هذه الروابط الشعبية والتاريخية لضاعت مصر مع المبادئ الشيوعية في عهد عبد الناصر.

حسن ونعيمة كانت البداية



اكتشفه المخرج هنرى بركات وقدمه لأول مرة فى السينما مع سعاد حسنى لأول مرة ايضا في فيلم "حسن ونعيمة" وكان محرم دائما يقول إن هذا الفيلم وشه حلو عليه وعلى سعاد لأنه فتح لهما الطريق للنجومية حيث غنى فيه أغنيتين هما سبب شهرته (الحلوة داير شباكها) , (رمش عينه اللي جرحني رمش عينه)،



ويحكى المطرب محرم فؤاد ذكرياته مع فيلم حسن ونعيمة فيقول: كنت أمثل فى أحد المسارح فى بداية حياتى الفنية ومؤهل لتقمص الشخصية التمثيلية لكن السينما كانت جديدة على، وحدث أنى كنت بالصدفة فى زيارة لمكتب المنتج حسن الصيفى وقابلت هناك المخرج هنرى بركات وعندما رآنى قال لحسن الصيفى (هوه ده حسن المغنواتى يا حسن) ولم أفهم، فقد كان يذاع فى تلك الفترة بالإذاعة مسلسل "حسن ونعيمة" تأليف الشاعر الكاتب عبد الرحمن الخميسى، لكنى لم أسمعه لأني كنت لا أملك راديو.

محرم فؤاد وسعاد حسنى فى حسن ونعيمة



كما قدم محرم فؤاد مجموعة افلام للسينما المصرية قدم ايضا افلاما للسينما اللبنانية غلب عليها جميعا طابع الرومانسية، وشملت الاغانى المرحة الخفيفة، وكان أشهرها "وداعًا ياحب، نصف عذراء، عتاب، عشاق الحياة، الملكة وأنا، ولدت من جديد وغيرها.

متاعب صحية قبل الرحيل



أصيب محرم فؤاد بعدة امراض حيث أجرى العديد من العمليات الجراحية زادت من معاناته في السنوات الأخيرة بسبب مرض الكلى واصابته بالفشل الكلوى ومتاعب فى القلب، وتقول زوجته الأخيرة المذيعة منى هلال: قبل رحيله بثلاثة أسابيع تعرض لأزمة صحية ونقل على إثرها إلى المستشفى وحجز بها عدة أيام، إلا أنه ضاق بجو المستشفى وأصر على الرحيل والعودة للمنزل حيث توفي بعد ثلاثة أيام من عودته، إثر هبوط حاد في القلب ليرحل بعد ان ترك تراثا غنائيا وموسيقيا شرقيا أصيلا.



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