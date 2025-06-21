سعاد حسني.. النسخة المصرية الأصلية للسندريلا.. اكتشفها الخميسي وقدمها عبد الوهاب في «حسن ونعيمة».. ممثل معروف علمها القراءة والكتابة.. ورحلت في مثل هذا اليوم في حادث مأساوي

سعاد حسنى ، سندريلا الشاشة، ممثلة استعراضية وموهبة فنية تغني وتمثل وترقص بنفس الكفاءة، لها جاذبية خاصة عرفت بأخت القمر، قدمت أدوارا شقية فى السينما، فمن ينسى لها خلى بالك من زوزو، أو أميرة حبى أنا، تتلمذت على يدي كبار الكتاب والمخرجين، خرجت من عائلة فنية، وارتبطت بعلاقة صداقة قوية بالشاعر صلاح جاهين فكان الأب الروحى لها، ورحلت فى حادث مأساوى فى مثل هذا اليوم عام 2001.

ولدت سندريلا الشاشة سعاد حسنى عام 1943 في حي الفجالة بالقاهرة، لأسرة فنية فوالدها محمد حسني البابا كان خطاطا مشهورا، وعمل في القصر الملكي لكنه مزواج، متعدد الزيجات، ولها أكثر من 17 أخا وأختا وهى شقيقة المطربة نجاة الصغيرة، عشقت الرقص والغناء منذ طفولتها والتحقت ببرنامج الأطفال بابا شارو بالإذاعة عن طريق الشاعر عبد الرحمن الخميسي الذي كان صديقا للعائلة فغنت فى البرنامج أغنية "أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسني اشتهر"، وتغنى أيضا “طولى شبر وصوتى سحر وجهى بدر كلى بشر" من الحان محمد جمال.

حسن ونعيمة بداية الشهرة

كانت البداية الحقيقية للفنانة سعاد حسنى حين اختارها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كوجه جديد بناء على ترشيح الشاعر والكاتب عبد الرحمن الخميسى؛ لتقديم دور نعيمة فى فيلم "حسن ونعيمة "الذى كتبه للسينما وأخرجه هنري بركات، وكانت هى فى الخامسة عشرة، كما اختار عبد الوهاب محرم فؤاد كوجه جديد لأول مرة أيضا.

سعاد حسنى الشقاوة والجمال

ولأن سعاد حسنى كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب قام إبراهيم سعفان بتعليمها القراءة والكتابة، ونجح فيلم حسن ونعيمة وبدأت سعاد حسنى طريق الشهرة، فقدمها المخرج عباس كامل عام 1961 فى فيلم "هـ 3"، حيث قدمت ديالوجين غنائيين الأول من ألحان الموجى مع ماهر العطار "قوللى قالتلك إيه أمى ورأيها إيه"، والثانى مع طروب والراقصة طقطوقة تقول فيه “إحنا ثلاثة وهمه ثلاثة والحب أقوى من الثلاثة”.

رفضت الغناء على المسرح

وعن هذه البداية تقول سعاد حسنى: الصدفة وحدها لعبت الدور لأدخل مجال التمثيل عن طريق أستاذي الكاتب الشاعر عبد الرحمن الخميسى حين اختارني للقيام بدور أوفيليا فى مسرحية هاملت التي كان يعد لها في المسرح، وإذا بالمسرحية لم تكتمل ويتم ترشيحي لدور الفتاة الفلاحة البسيطة في فيلم "حسن ونعيمة" الذي عرفني من خلاله المشاهدين، وكان لدى يقين بأن مساحة صوتى ليست كبيرة بالدرجة التي تجعلنى أحترف الغناء كما إنى لم أرغب في منافسة شقيقتى نجاة في الغناء، ومن هنا رفضت الغناء على المسرح واعتمادى مطربة.

صغيرة على الحب أشهر أفلامها



حصيلة المشوار الفنى القصير للراحلة سعاد حسنى خمسين فيلما فقط، فقد اختارت السينما فقط لعملها ولم تقترب من المسرح بالرغم من كونها فنانة استعراضية، من أفلامها:الثلاثة يحبونها، مفيش تفاهم، السبع بنات، الأشقياء الثلاثة، شباب مجنون جدا، القاهرة 30، بئر الحرمان، الحب الضائع، غروب وشروق، خلي بالك من زوزو، أهل القمة، صغيرة على الحب، الحب الذى كان، الاختيار، زوجتى والكلب، الكرنك، جناب السفير، الدرجة الثانية، غصن الزيتون، موعد على العشاء، غريب فى بيتى، أميرة حبى أنا، أين عقلى، الاختيار، شفيقة ومتولى، وآخر أفلامها "الراعى والنساء"، والفيلم الوحيد الذى قدمته مع الفنان عبد الحليم حافظ هو البنات والصيف فى دور ثانوى حيث قامت بدور شقيقته.



كما قامت سعاد حسنى بالتمثيل فى أربعة أفلام أجنبية الأول "نار الحب" وهو لبنانى عام 1968، والثانى مصرى سوفيتى باسم "الناس والنيل" عام 1972، والثالث عراقى باسم "القادسية" عام 1981، وأخيرا فيلم مغربى باسم “أفغانستان لماذا” عام1988 ـ

سعاد حسنى أخت القمر



من أشهر أغانى سعاد حسنى في أفلامها يا واد يا تقيل، بانو بانو بانو على أصلكم بانو، بمبي بمبي، ما انتاش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، حبيبي أنت يا فيلسوف، خلى بالك من زوزو، دولا مين دولا مين دولا عساكر مصريين التى كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم، إلى جانب أغانى مسلسلها التليفزيوني الوحيد "هو وهي "مع الفنان أحمد زكي حيث لم تكرر التجربة فى التليفزيون.



9 أفلام فى قائمة الأفضل

حصلت سعاد حسنى على جوائز متعددة عن معظم أفلامها واختار النقاد تسعة من أفلامها فى استفتاء قائمة أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية هى: الزوجة الثانية، غروب وشروق، القاهرة 30، الاختيار، زوجتي والكلب، على من نطلق الرصاص، الكرنك، أهل القمة، خلي بالك من زوزو.

سعاد حسنى وملامح المرض تبدو عليها

أصيبت سعاد حسنى في سنواتها الأخيرة بزيادة كبيرة في الوزن وورم في الوجه وسافرت إلى لندن للعلاج، لكنها ماتت في حادث مأساوى عام 2001 بعد أن وجدت ملقاة على الأرض بعد سقوطها من شرفة شقة صديقتها نادية يسري ليصنف الحادث انتحارا، ولم تعرف الحقيقة حتى الآن بالرغم من أن ملابسات الحادث يثبت أنه جريمة قتل.

شهادة طبيب فى الغربة

وكما يؤكد الدكتور عصام عبد الصمد فى كتابه "سعاد حسنى بعيدا عن الوطن ذكريات وحكايات" وصفا لحالتها الصحية فى الفترة الأخيرة، فهو طبيب مصرى مقيم فى لندن، وكان قريبا من سعاد حسنى فى الفترة الأخيرة فقال: كانت مريضة بالاكتئاب منذ وفاة أبيها الروحي الشاعر صلاح جاهين، وفشل آخر فيلمين سينمائيين لها وهما: "الدرجة الثالثة" و"الراعي والنساء"؛ لذا كانت تتناول الأدوية المضادة للاكتئاب بانتظام، كما كانت مصابة بمشاكل فى العمود الفقرى، وشلل فيروسى مؤقت فى العصب السابع المغذى لنصف الوجه الأيمن، مما أثر على حالتها النفسية، لكنها كانت قد استعادت بعضًا من لياقتها، وكانت تعتزم العودة إلى بلدها؛ لاستمرار حياتها مع التمثيل لكن جاءت نهايتها المأساوية التى لم يغلق ملفها حتى الآن.

المذكرات كانت سببا فى قتلها

وكان آخر تصريحات لعائلة سعاد حسنى من أختها جيجى التى أكدت أن هناك مذكرات بدأت في كتابتها كانت سببًا في قتلها، وللأسف اختفت بعد موتها ولم تظهر حتى الآن، وثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك من وراء قتلها، وأخبرتها اعتماد خورشيد بالقاتل قبل رحيلها، وأكد نفس الرواية الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم الذي أخبرها بأنه حذر سعاد من القاتل قبل سفرها إلى لندن.

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