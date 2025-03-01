عايدة رياض: تزوجت محرم فؤاد كيدا في نجم الزمالك

عايدة رياض، كشفت الفنانة عايدة رياض قصة تصريحها الشهير بشأن تعرضها للضرب من الفنان الراحل محرم فؤاد "ضربني علقه بسببه"، موضحة أنها كانت متزوجة من الراحل محرم فؤاد كيدا في نجم نادي الزمالك الذي رفضت الإفصاح عن اسمه.

شخصية محرم فؤاد ورضا عايدة رياض عن زواجها منه

وتابعت: "كل الناس بتتضرب، في إيه يا جماعة.. عشرة سنين زواج وكانت سنوات جميلة، محرم فؤاد الله يرحمه، كان فنانًا رائعًا ورجلًا مصريًا أصيلًا يحترم بيته ويحب أسرته".

غيرة محرم فؤاد على عايدة رياض

وأضافت عايدة رياض خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: "كان راجل بيت ومسؤول، لكنه كان يغار أيضًا، وهذه طبيعة الرجل المصري، وعند سؤالها عن رد فعل نجم الزمالك عند زواجها، علقت قائلة: “الظروف كانت مختلفة وقتها، وكان في بداية حياته، لكن في النهاية كان إنسانًا طيبًا ومحترمًا”.

انطلاقة عايدة رياض

وتطرقت عايدة رياض إلى علاقتها بالفنان محمود ياسين، مشيرة إلى أنه كان يعمل في ذلك الوقت على مسلسل آخر يعرض في رمضان، وحين شاهدوها على الشاشة، بدأ اسمها يلفت الانتباه، ما فتح لها الباب للمشاركة في مزيد من الأعمال.

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